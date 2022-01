AN NINH - TRẬT TỰ 24/1/2022

Mua bán pháo nổ trái phép

Ngày 23/1, trong quá trình tuần tra, Công an TX. Phú Mỹ phát hiện 2 đối tượng (trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) chở 1 túi màu xanh lưu thông tại khu vực siêu thị Co.op Mart Tân Thành (TX. Phú Mỹ). Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện trong túi và cốp xe có 6 hộp pháo nổ (mỗi hộp 1,5kg) đặt mua qua mạng và đang mang đi giao bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. (Phước An)

Cho vay nặng lãi

Ngày 24/1, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Mai Quốc Tuấn (SN 1996, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo thông tin ban đầu, từ năm 2021 đến nay, Tuấn cho 2 người trên địa bàn TP. Vũng Tàu vay với số tiền 199 triệu đồng. Tuấn thu lãi suất cao gấp 5 lần so với mức cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Thành (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP. Hải Hòa (TT. Long Hải), lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Thành tàng trữ 1 gói nilon bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá) và 5 viên nén màu xanh. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại ấp Nhân Nghĩa (xã Xuyên Mộc), do có mâu thuẫn từ trước, nên Mai Nguyên Sơn (SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc) dùng dao đâm anh Trần Văn Hải (SN 1987), Võ Thiên Nam (SN 1984) và Hoàng Lê Quốc Bảo (SN 2003, trú tại huyện Xuyên Mộc) gây thương tích. (Nguyễn Văn)