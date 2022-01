Công bố quyết định của Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy

Ngày 6/1, tại Công an TP. Bà Rịa, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy cho 47 xã thuộc tỉnh BR-VT.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy công an xã chính quy; Quyết định bố trí giữ chức vụ cho các cán bộ thuộc ban chỉ huy công an các xã Hòa Long, Long Phước và xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa.

Theo Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, lực lượng công an xã chính quy sẽ là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; chủ động nắm tình hình, tham mưu các chủ trương, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), thực hiện công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, kịp thời giải quyết các vụ việc tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng công an xã sau khi được tổ chức chính quy phải sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nề nếp, bảo đảm công tác phòng chống dịch; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về ANTT.

THÀNH TRUNG - THÚY DIỆU