TP. Vũng Tàu: Lập 13 tổ xử lý các điểm buôn bán tự phát

Sáng 11/11, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu chủ trì buổi làm việc về xử lý các điểm buôn bán tự phát vi phạm trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm buôn bán tự phát vi phạm trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP. Vũng Tàu, hiện trên địa bàn thành phố có 13 điểm buôn bán tự phát. Trong số các điểm buôn bán tự phát này, có 696 hộ đăng ký giấy phép kinh doanh do Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố cấp.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các điểm buôn bán tự phát tiếp tục hoạt động tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, người dân buôn bán tự phát lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây mất an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

Do vậy, từ 15/11 đến hết ngày 21/11, TP.Vũng Tàu tổ chức ra quân đồng loạt triển khai kế hoạch xử lý các điểm buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Lực lượng Công an thành phố phối hợp với lực lượng chức năng thành phố và phường, xã sẽ thành lập 13 tổ xử lý gồm 198 người tăng cường công tác quản lý, xử lý, ngăn chặn các vi phạm lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đồng thời bố trí, duy trì lực lượng thường xuyên ứng trực các địa điệm kinh doanh tự phát tái vi phạm theo quy định.

TP.Vũng Tàu sẽ thu hồi tất cả các xe tự chế không đủ điều kiện kiểm định lưu thông trên đường. Trong ảnh: Xe tự chế được người dân sử dụng để buôn bán tự phát tại vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu. (Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 11/11).

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu yêu cầu Phòng Tài - chính kế hoạch phối với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 13 tuyến phố có điểm buôn bán tự phát; kiên quyết đóng cửa các hộ kinh doanh không có giấy phép kinh doanh trên các tuyến phố này. Đồng thời yêu cầu Công an thành phố rà soát ra quân xử lý dứt điểm các điểm buôn bán tự phát; thực hiện quay video ghi nhận lại tất cả hình ảnh chợ tự phát trước và sau khi tổ chức ra quân. Trong đó, tập trung xử lý tất cả các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, xả nước thải, vi phạm quy định diện tích mái che; thu hồi tất cả các xe tự chế không đủ điều kiện kiểm định lưu thông trên đường.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG