Đánh chết phụ nữ vì mâu thuẫn lúc nhậu, lĩnh án 11 năm tù

Chiều 8/11, TAND huyện Châu Đức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt Dương Văn Trầm (34 tuổi, ngụ KP Kim Giao, TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) 11 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người. Ngoài chấp hành án phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 244 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/5/2021, Dương Văn Trầm cùng một người bạn đang nhậu tại quán Kim Chi, thuộc KP.Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao. Tại quán lúc này có anh Nguyễn Hữu Đức, 34 tuổi và chị Võ Thị Phương, 46 tuổi (cả 2 cùng ngụ KP. Vinh Thanh, TT.Ngãi Giao) cũng đang nhậu. Chị Phương sau đó qua mời bia Trầm và xảy ra mâu thuẫn, 2 bên dẫn đến xô xát, đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, tất cả ra về, riêng Trầm ở lại quán nằm nghỉ.

Đến khoảng 22 giờ 20 phút, do bực tức nên anh Đức điều khiển xe máy đến lại quán tìm Trầm để đánh, chị Phương cũng đi xe đạp điện đến sau. Lúc này quán đã đóng cửa, thấy anh Đức và chị Phương đang đợi bên ngoài nên Trầm gọi cho một người tên Toàn đến giải vây. Toàn sau đó gọi thêm 3 người bạn nữa mang theo rựa, thanh sắt và ná thun đến giải cứu Trầm. Khi thấy nhóm này tới, Trầm nhặt 1 thanh sắt dài 1,4 mét cùng lao đến rượt đánh đối thủ. Anh Đức bỏ chạy về hướng đập Núi Nhan, còn chị Phương bị Trầm dùng thanh sắt đánh trúng 1 cái vào cằm trái, đập đầu xuống đường bất tỉnh. Sau đó cả nhóm đi về, còn Trầm dùng ô tô của mình chở chị Phương đi cấp cứu. Đến ngày 4/5, chị Phương tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não, Trầm đến cơ quan Công an đầu thú.

THÁI BÌNH