Kẻ phạm tội tày trời với bé gái 5 tuổi lãnh án tử

Ngày 10/11, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Văn Dũng (SN 1975, trú tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) với các tội danh: giết người, hiếp dâm và dâm ô đối với trẻ em. Vụ án từng gây rúng động dư luận.

Bị cáo Phạm Văn Dũng tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h30. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tới đợi để trực tiếp theo dõi phiên tòa và tận mắt chứng kiến chân dung gã đàn ông 46 tuổi, phạm tội tày trời. Tuy nhiên, do phiên tòa xét xử kín nên chỉ những người liên quan trực tiếp đến vụ án mới được tham dự. Lực lượng công an được huy động tối đa để bảo đảm an ninh.

7h30 bị cáo Phạm Văn Dũng được công an đưa tới tòa án. Hắn tỏ ra bình thản trước mọi ánh mắt nhìn và ống kính phóng viên.

Cha mẹ của nạn nhân cũng có mặt tại phiên tòa. Nỗi đau và sự mệt mỏi in hằn lên gương mặt của đôi vợ chồng trẻ. Người mẹ nhìn tiều tụy hơn sau biến cố đau lòng. Trong phiên tòa, người phụ nữ mất con liên tục gạt nước mắt, chị phải gồng người lên, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào khi HĐXX đặt ra những câu hỏi cho bị cáo liên quan đến các hành vi tước mất mạng sống con mình.

Theo nội dung vụ án, khoảng 17h30 ngày 17/4/2021, Phạm Văn Dũng đi dự đám giỗ tại nhà hàng xóm ở phường Long Tâm, TP Bà Rịa. Đến khoảng 20h20 cùng ngày, Dũng đi bộ về nhà nhưng thấy cửa khóa nên đi qua nhà bố vợ ở phường Long Toàn (TP Bà Rịa) dự sinh nhật.

Trên đường đi, đến hẻm 122 đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, Dũng nhìn thấy cháu P.N.Q.N. (SN 2016) đi phía sau, nên nảy sinh ham muốn đồi bại. Dũng đợi cháu đến gần rồi cưỡng ép, bế cháu N. đến khu đất vắng, cạnh một gò cát. Dũng đặt cháu N. xuống đất. Quá sợ hãi cháu N. bắt đầu la hét. Sợ bị bại lộ, Dũng bóp cổ cháu bé đến chết, sau đó xâm hại tình dục cháu N. Sau khi gây án, Dũng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường và tiếp tục đi đến nhà bố vợ.

Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300m. Vụ việc được gia đình báo Công an phường Long Tâm.

Trong thời gian sau đó, để che giấu hành vi phạm tội, tránh sự nghi ngờ, Dũng vẫn đến nhà hàng xóm thắp nhang cho cháu N. như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sau 24 giờ vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Dũng.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, tại nhà riêng của mình, Dũng đã có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác gồm: L.B.C. (SN 2011), P.N.Q.A. (SN 2013) và cháu N.V.T.T. (SN 2010). Trong những lần thực hiện hành vi của mình, Dũng cho các cháu tiền và dụ dỗ không được nói cho ai biết. Đáng nói, trong số những nạn nhân Dũng thực hiện hành vi dâm ô có cháu A. là chị gái của cháu N. (nạn nhân bị Dũng sát hại).

Hành vi của bị cáo trái với luân thường đạo lý, gây nên sự mất mát quá lớn cho gia đình các bị hại và bản thân gia đình bị cáo.

Khi được HĐXX hỏi ý kiến, gia đình các bị hại cương quyết không xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ đã hãm hại con mình. Mong muốn tòa xử lý nghiêm minh để làm gương.

Tại phiên tòa, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chấp nhận mọi hình phạt về pháp luật.

Với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án này, HĐXX tuyên Dũng tử hình tội giết người, 20 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội dâm ô. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình. Buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 149 triệu đồng.

Những người có mặt trong phiên xét xử đều tỏ ra đồng tình với bản án của HĐXX.

Phiên tòa kết thúc, chiếc xe chở phạm nhân lao đi. Kẻ ác thú dù bị trả giá bằng pháp luật cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau quá lớn mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG