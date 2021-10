Nhờ nhận giùm, chiếm đoạt luôn 12 chiếc iPad

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Thế Minh (27 tuổi, HKTT tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phùng Thế Minh và tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 30/9, ông H.B.T. gọi điện thoại cho Phùng Thế Minh, là nhân viên giao hàng tự do để thuê Minh đến địa chỉ 180 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu nhận thay anh T. thùng hàng gồm 48 chiếc máy tính bảng hiệu Apple. Minh đồng ý và đến địa chỉ trên nhận thùng hàng thay cho anh T.. nhưng sau đó, Minh lấy hàng rồi tắt máy điện thoại nên anh T. không liên lạc được.

Sáng 1/10, anh T. tìm đến chỗ ở của Minh tại đường Nguyễn Tri Phương, phường 7 thì được biết Minh đã trả phòng trọ và dọn đi từ tối hôm trước. Chiều cùng ngày, Minh gọi điện cho anh T. và nói số hàng hóa nêu trên đang để tại một căn nhà ở khu Khang Linh, phường 10. Anh T. đến căn nhà trên theo hướng dẫn của Minh, nhưng khi kiểm tra thì thấy thiếu tổng cộng 12 chiếc iPad. Minh giải thích đã mang số iPad đó đi cầm cố tại nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh.

Anh T. đã đến Công an TP. Vũng Tàu trình báo vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng tổ chức truy tìm Phùng Thế Minh, đồng thời phối hợp với Công an TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ thu hồi đầy đủ tang vật.

Được sự động viên, thuyết phục của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Vũng Tàu, ngày 3/10, Phùng Thế Minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Minh, do chơi game trên mạng bị thua tiền và không có tiền tiêu xài cá nhân, nên ngày 30/9 khi được anh T. thuê đi lấy 48 chiếc iPad thì nảy sinh ý đồ chiếm đoạt để cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Tin, ảnh: AN BÌNH