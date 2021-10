Khẩn trương điều tra vụ một cán bộ xã bị đánh

Ngày 4/10, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã giao Công an thành phố phối hợp Công an xã Long Sơn, UBND xã Long Sơn khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng đánh một công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã Long Sơn.

Chiếc xe cuốc bị ông Tài phát hiện ở khu đất có dấu hiệu khai thác cát trái phép tại thôn 1, xã Long Sơn.

Ông Tài được khâu vết thương tại Trạm Y tế xã Long Sơn.

Nạn nhân là ông Đỗ Văn Tài. Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Tài cho biết, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 1/10, ông cùng tổ trật tự đô thị xã (tổ công tác) đi kiểm tra xây dựng trên địa bàn thì phát hiện một xe tải chở cát lưu thông tại đường thôn 1. Thấy khả nghi, tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe để xác minh nguồn gốc cát. Tài xế cho biết, cát trên xe là do dọn vườn dư. Xe này chở cho người tên Khanh Điền (người này được xác định là P.V.K, SN 1980, trú tại thôn 2, xã Long Sơn - PV)..

Sau đó, tổ công tác cho xe tiếp tục lưu thông. Ít phút sau, tổ công tác gặp người tên Khanh Điền. Người này hỏi ông Tài: “Sao kêu tài xế dừng xe làm nó sợ, nó điện cho em”. Ông Tài và tổ công tác hỏi lại người này: “Cát chở ở đâu ra vậy”, thì được trả lời, do dọn đất dư trong rẫy của ông Năm. Sau đó, mọi người đi về.

Đi được một đoạn, ông Tài nghi ngờ số cát trên có thể được khai thác trái phép gần đây, nên một mình đi theo vết bánh xe vào sâu trong khu rừng tràm tại tổ 1. Tại đây, ông Tài phát hiện 1 xe cuốc đang đậu trên khu đất, dấu múc cát còn mới, nhưng không thấy người. Ông Tài đã báo cáo Chủ tịch UBND xã Long Sơn đề nghị cử lực lượng kiểm tra, xác minh khu vực có dấu hiệu khai thác cát trái phép kể trên.

Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, trên đường đi làm, ông Tài đang đứng nói chuyện với người hàng xóm thì bị người tên Khanh Điền chở theo một phụ nữ trên xe máy chạy đến chửi: “Sao mày dừng xe ô tô tải chở cát của tao”. Sau đó, ông Tài chưa kịp nói gì thì người này xông vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông Tài chảy máu. Được mọi người can ngăn, đối tượng Khanh Điền lên xe bỏ đi.

Vụ việc được ông Tài trình báo Công an và đến Trạm Y tế xã Long Sơn khâu vết thương. Do thấy còn choáng, nên ông Tài được đưa lên Bệnh viện Bà Rịa chụp CT. “Theo giấy giới thiệu của Công an xã Long Sơn, sáng 4/10, tôi đã liên hệ Bệnh viện Bà Rịa đề nghị được cấp giấy chứng nhận thương tích (hẹn chưa có giấy). Sau khi có kết quả chứng nhận thương tích, tôi sẽ nộp cơ quan công an để giải quyết. Tôi mong vụ việc được xử lý nghiêm để an tâm khi thực thi nhiệm vụ”, ông Tài bày tỏ.

Xung quanh vụ việc trên, sáng 3/10, chúng tôi cùng công chức địa chính xã Long Sơn tìm đến khu đất tại thôn 1. Qua quan sát bằng mắt thường, chúng tôi dễ dàng nhận thấy, một khu đất rộng khoảng 1000m2 đã bị đào sâu hơn 2m. Đường dẫn vào khu đất này được nguy trang bằng cành, lá cây. Vết bánh xe vẫn còn hằn trên mặt đất.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về vụ việc, ông Trương Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, UBND xã đã báo cáo UBND TP. Vũng Tàu . “Từ trước đến nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp đánh cán bộ trong quá trình làm nhiệm vụ. Vụ việc đối tượng đánh ông Tài thể hiện hành vi coi thường pháp luật. Do đó, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND TP. Vũng Tàu làm rõ và xử lý nghiêm”, ông Trương Ngọc Long nhấn mạnh.

Được biết, Công an xã Long Sơn và Công an TP. Vũng Tàu đã mời ông Tài và người đánh ông Tài lên làm việc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN