Ngân hàng không để thiếu tiền mặt trong dịp Tết

Để tránh tình trạng tắc nghẽn, thiếu tiền mặt trong dịp Tết, nhiều biện pháp thanh toán đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng triển khai.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu.

Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu hiện có 5 phòng giao dịch, 48 máy ATM trên toàn tỉnh đang hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu rút tiền và thanh toán của khách hàng. Đơn vị đã chuẩn bị lượng tiền, bố trí nhân lực trực, tiếp quỹ đầy đủ đảm bảo cho máy ATM, chất lượng đường truyền để các dịch vụ hoạt động thông suốt trong thời gian trước, trong và sau Tết.

Bà Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu cho biết: “Để phục vụ tốt nhất người dân, ngân hàng đã chuẩn bị sẵn nguồn tiền mặt với đủ cơ cấu các loại mệnh giá tiền, theo dõi sát sao tồn quỹ, kịp thời tiếp quỹ cho ATM, tránh tình trạng ATM bị hết tiền, nhất là dịp trước Tết. Nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ, Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu tập trung rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng ATM, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật, không để xảy ra gián đoạn trong hoạt động, gây bức xúc cho khách hàng”.

Hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh cũng chuẩn bị các phương án dự phòng. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Bà Rịa cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an toàn các chuyến xe điều tiền, rà soát hệ thống tự động (báo khói báo cháy báo động) đảm bảo an toàn kho quỹ. Ngân hàng cũng bố trí thêm nhân sự để hỗ trợ khách hàng, tăng cường bảo vệ vòng ngoài các điểm giao dịch của BIDV 24/24. BIDV Bà Rịa đã vận hành hệ thống giám sát từ xa trên điện thoại và cảnh báo các máy ATM/CRM về số tiền tồn trong máy cũng như báo động tại các máy để lên lịch tiếp nguồn tiền...

Theo số liệu của NHNN chi nhánh tỉnh, mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh là 229 điểm gồm 53 đơn vị đầu mối quản lý (chi nhánh cấp I) và 176 phòng giao dịch/chi nhánh cấp II trực thuộc. Mạng lưới các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (ATM, POS, CDM,…) của các chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động ổn định, trong đó có 416 máy ATM.

Theo ông Trần Thiên Trí, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, NHNN chi nhánh tỉnh đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NHNN Việt Nam về tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán cho các giao dịch bất hợp pháp. Trong đó tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử; đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng và phòng ngừa tội phạm sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản.

NHNN chi nhánh tỉnh đã có văn bản đề nghị các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và tiền mặt để tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời, bảo trì, bảo dưỡng các máy ATM...; tiếp tục triển khai đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa; nâng cấp hạ tầng thanh toán, đảm bảo hoạt động giao dịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 an toàn, hiệu quả và thông suốt. NHNN chi nhánh tỉnh cũng yêu cầu các NHTM tự kiểm tra, rà soát, đáp ứng các quy định về hoạt động ATM và báo cáo về NHNN chi nhánh tỉnh kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế (nếu có).

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU