Khẳng định vị trí trong top dẫn đầu về thu ngân sách

Với số thu ngân sách hơn 98.187 tỷ trong năm 2024, Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương có số NSNN cao nhất cả nước, chỉ đứng sau Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu thu ngân sách 95.706 tỷ đồng. Trong ảnh: Kiểm tra hàng trong kho tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Vượt xa so với dự toán

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, năm 2024 nhiều địa phương trong cả nước có mức thu ngân sách đạt kỷ lục, trong đó TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tỷ đồng; Hải Phòng hơn 100.000 tỷ đồng.

Năm qua, Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đạt số thu NSNN khả quan với hơn 98.187 tỷ đồng, đạt 119,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 110,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 109,7% so với năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô gần 33.732 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu hơn 21.140 tỷ đồng và thu nội địa hơn 43.316 tỷ đồng.

Một số khoản thu tăng cao như: thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng đất...

Ở cấp địa phương, một số huyện hoàn thành vượt mức cao so với số thu ngân sách được giao. Tại huyện Châu Đức, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, thu ngân sách địa phương năm qua đạt 162,4% dự toán. Trong khi đó, tại TP. Vũng Tàu, số thu ngân sách cũng đạt 152% dự toán tỉnh giao, một con số ấn tượng nhất trong 10 năm qua của TP.Vũng Tàu.

Theo một lãnh đạo Sở Tài chính, số thu ngân sách đạt được trong năm qua rất khả quan trong bối cảnh kinh tế trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn. Kết quả này cũng thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh; nỗ lực của các ngành, địa phương, trong đó có sự đóng góp của ngành tài chính.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng chỉ số công khai ngân sách (POBI) năm 2024, tỉnh tiếp tục giữ vị trí thứ 1/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ số công khai ngân sách của tỉnh xếp hạng nhất.

Năm 2024, thu từ dầu thô gần 33.732 tỷ đồng. Trong ảnh: Hoạt động khai thác dầu khí trên mỏ Bạch Hổ của Liên doanh Vietsovpetro.

Quản lý hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh

Theo đánh giá của ngành tài chính, năm 2025, tình hình kinh tế sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, với việc Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành các chính sách miễn, giảm và gia hạn thu thuế, dự kiến giảm thu ngân sách phần nội địa của tỉnh khoảng 1.300 tỷ đồng.

Để bù đắp các nguồn thu ngân sách dự kiến gặp khó khăn, bên cạnh các giải pháp mà ngành thuế sẽ tập trung triển khai như: Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, từ đất… UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế, Cục Hải quan, Sở TN&MT, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát nguồn thu, nhất là các nguồn thu ngân sách nhà nước nội địa, thu bán đấu giá đất, khoáng sản…

Năm 2025, Bà Rịa- Vũng Tàu đặt mục tiêu thu ngân sách 95.706 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô 31.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 21.500 tỷ đồng, thu nội địa 43. 206 tỷ đồng. Tổng chi dự toán ngân sách là 43.161 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 29.077 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 67,4% tổng dự toán chi ngân sách địa phương 2025).

Đặc biệt, năm 2025, HĐND tỉnh đã quyết nghị giao dự toán thu bán đấu giá đất công, cơ sở nhà đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh là 10.734 tỷ đồng. Việc hoàn thành dự toán thu bán đấu giá có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành dự toán. Do đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở TN&MT xây dựng sơ đồ gantt để thực hiện. Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng của Sở Tài chính là tham mưu xác định giá khởi điểm để làm cơ sở bán đấu giá đất công, cơ sở nhà đất.

Về đấu giá các lô đất công do cấp huyện quản lý, Sở Tài chính chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu lãnh đạo tỉnh xem xét để quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất và nguồn thu này.

Bài, ảnh: HÀ AN