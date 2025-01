UBND tỉnh vừa có Quyết định 48/2024/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Theo đó, giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND tỉnh quy định. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên cao hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá bán thực tế của đơn vị. Trường hợp giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định này gồm: bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; bảng giá tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên; bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên; bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên; bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên.

