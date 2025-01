Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, kiên quyết cưỡng chế nợ; đồng thời giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm thu nợ đến từng công chức, số thu nợ thuế năm 2024 của Cục Thuế tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2025.

Thu được 9.330 tỷ đồng tiền nợ thuế

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, năm 2024, ngành thuế thu được gần 9.330 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ gần 9.068 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ 262 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng so với cùng kỳ (tương ứng tăng 52%). Trong tổng số gần 9.330 tỷ đồng thu được, có hơn 1.142 tỷ đồng năm 2023 chuyển sang, hơn 8.187 tỷ đồng nợ phát sinh trong năm 2024.

Để đạt được kết quả trên, nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ được ngành thuế triển khai. Đó là đẩy mạnh ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử gửi đến người nộp thuế (NNT) để đôn đốc, nhắc nhở nộp tiền thuế nợ; cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế cho NNT. Năm 2024, Cục Thuế đã ban hành thông báo tiền thuế nợ gần 2,1 triệu lượt NNT với tổng số tiền thuế nợ gần 40.742 tỷ đồng. Đồng thời, công khai 6.481 lượt thông tin NNT dây dưa, chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn trên trang thông tin ngành thuế, số tiền thuế nợ công khai gần 5.214 tỷ đồng.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn. Năm 2024, Cục Thuế đã cưỡng chế 2.257 trường hợp (tăng 12% so với cùng kỳ) với tổng số tiền nợ thuế cưỡng chế hơn 2.416 tỷ đồng; số tiền nợ thuế thu được sau khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế 262,3 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Song song đó, Cục Thuế tỉnh cũng tăng cường rà soát, đôn đốc các trường hợp NNT được gia hạn thời gian nộp thuế. Tổng số lượng NNT có tiền thuế được gia hạn nộp theo các Nghị định của Chính phủ là 1.440 trường hợp, với tổng số tiền 1.223,4 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý nợ thuế

Tính đến cuối năm 2024, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh gần 4.102 tỷ đồng, chiếm 5,3% so với tổng ước thu ngân sách Nhà nước năm 2024. Con số này không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách Nhà nước năm 2024 do Tổng cục Thuế giao. Tuy nhiên, đây cũng là con số khá lớn.

Theo Cục Thuế tỉnh, nợ tăng phát sinh chủ yếu từ các khoản liên quan đến đất, với hơn 2.306 tỷ đồng (trong đó, nợ đất có khả năng thu hơn 1.504 tỷ đồng). Nguyên nhân là do khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình hoạt động của DN kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, do tình hình kinh doanh của nhiều DN gặp khó khăn, phát sinh lỗ thường xuyên. Một số DN lâm vào tình trạng giải thể, phá sản nhưng không đủ điều kiện làm thủ tục theo quy định.

Năm 2025, Chính phủ giao dự toán thu ngân sách Nhà nước cho Cục Thuế tỉnh 71.270 tỷ đồng, trong đó, thu từ dầu thô 31.000 tỷ đồng và thu nội địa 40.270 tỷ đồng. HĐND tỉnh giao dự toán thu 74.206 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô 31.000 tỷ đồng, thu nội địa 43.206 tỷ đồng. Năm 2024, thu ngân sách Nhà nước qua ngành thuế đạt 77.089 tỷ đồng, đạt 120,5% dự toán pháp lệnh, 109,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 33.731 tỷ đồng; thu nội địa đạt 43.358 tỷ đồng.

Ông Đoàn Minh Dũng- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, với mục tiêu tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh thấp hơn so với chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao, năm 2025 Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nợ thuế, tập trung phân tích nợ thuế; thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định. Đơn vị cũng sẽ tập trung theo dõi tiến độ thu nợ thuế để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc thu hiệu quả, hạn chế phát sinh nợ mới.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan như: Cơ quan Công an, Ngân hàng Nhà nước, Quản lý thị trường, Sở KH&ĐT, TM & MT, Quản lý xuất nhập cảnh... trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Cùng với những giải pháp quyết liệt trên, Cục Thuế tỉnh cũng đôn đốc thu nợ đối với khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo các Nghị định của Chính phủ về gia hạn nộp thuế; tổ chức thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ ngay khi hết thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Bài, ảnh: HÀ AN