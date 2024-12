Long Điền khởi sắc từ nông thôn mới

Huyện Long Điền là 1 trong 2 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao. Được đầu tư tập trung, đúng hướng, diện mạo tại các xã nông thôn Long Điền ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Xây dựng NTM, trên địa bàn huyện Long Điền có nhiều mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân. Trong ảnh: Thu hoạch tôm tại HTX Chợ Bến, huyện Long Điền.

Phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng mà địa phương đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Là 1 trong 2 xã NTM kiểu mẫu, bà Trần Thị Thu Trâm, Chủ tịch UBND xã An Ngãi cho biết, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, Đảng bộ và chính quyền xã An Ngãi đã tập trung xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi và giải pháp cụ thể phù hợp với xây dựng NTM kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn trên địa bàn xã An Ngãi đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

“Đến nay, xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt trên 95%; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng quy định đạt 100% và không còn nhà tạm bợ, nhà dột nát. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt hơn 88 triệu đồng/người/năm”, bà Trần Thị Thu Trâm thông tin.

Việc hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao đã giúp huyện Long Điền có hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông đạt chuẩn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, vui chơi giải trí, học tập và chăm sóc sức khỏe của người dân. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 84,2 triệu đồng/người; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,3%; huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch. Từ năm 2020 đến năm 2023, tỷ trọng dịch vụ - du lịch tăng từ 69,7% lên 70,9%; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 6,2% xuống còn 5,3%; tỷ trọng công nghiệp giảm từ 24,1% xuống 23,8% (không tính dầu khí).

Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định. Cảnh quan môi trường tiếp tục được quan tâm đầu tư, hệ thống cây xanh tại các tuyến đường giao thông và các khu vực công cộng thường xuyên được chăm sóc, chỉnh trang đã góp phần xây dựng không gian sống trên địa bàn huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Huyện Long Điền có 5/5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 2 thị trấn Long Điền và Long Hải đạt chuẩn đô thị văn minh; xã An Ngãi và An Nhứt đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Giai đoạn 2010-2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện Long Điền hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách hơn 749 tỷ đồng, còn lại là vốn từ tín dụng, DN và nhân dân đóng góp.

“Xây dựng NTM có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Do đó, huyện Long Điền đã huy động tối đa, hợp lý các nguồn lực để phục vụ cho việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư cho các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng NTM gắn với đô thị hóa”, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU