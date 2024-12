Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Châu Đức tăng trưởng cao

Ngày 16/12, HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng cao so với năm 2023. Cụ thể, thu ngân sách đạt gần 900 tỷ đồng, đạt 130%; tỷ lệ giải ngân vốn đạt 88,26%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện 6.198 tỷ đồng, đạt 100,08%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.420 tỷ đồng, đạt 100,08%. Toàn huyện có 56 sản phẩm OCOP. 13/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2025, huyện Châu Đức chú trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân; Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương; Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Trong chương trình Kỳ họp, HĐND huyện thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND huyện về các chỉ tiêu trọng tâm của huyện trong năm 2025: Nghị quyết và kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2025; Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2025; Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2025.

MẠNH QUÂN