Hải quan thu ngân sách vượt kế hoạch

Hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả tích cực, đặc biệt là các mặt hàng chịu thuế cao có đóng góp đáng kể vào ngân sách. Nhờ đó, ngành hải quan đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách sớm và vượt kế hoạch đề ra.

Nhân viên Chi cục Kiểm định hải quan tại khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải thực hiện việc phân tích, phân loại sản phẩm tại phòng thí nghiệm.

Nhiều ngành hàng đóng góp lớn vào nguồn thu

Dự kiến đến ngày 31/12/2024, tổng số thu ngân sách của Cục Hải quan tỉnh đạt 20.700 tỷ đồng, vượt 15% so với chỉ tiêu và tăng 22% so với năm 2023. Một trong những yếu tố chính giúp đạt được kết quả ấn tượng trong thu ngân sách năm 2024 là sự đi vào hoạt động của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Tính đến ngày 15/11, thu ngân sách từ Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đạt 1.055 tỷ đồng, tăng 40,48% so với cùng kỳ 2023, chủ yếu thu thuế từ mặt hàng hóa chất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu khí đốt hóa lỏng, đặc biệt là LNG và LPG đã đóng góp không nhỏ vào kết quả thu ngân sách. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã nộp 327 tỷ đồng, tăng 354% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, sự tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu là một trong những yếu tố góp phần vào kết quả tích cực của công tác thu ngân sách ngành hải quan. Cụ thể, tính đến hết ngày 15/11/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,157 tỷ USD, tăng 2,372 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 8,940 tỷ USD, tăng 737 triệu USD; nhập khẩu đạt 14,217 tỷ USD, tăng 1,634 tỷ USD. Nguyên nhân chính của sự khởi sắc trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2024 là một số ngành đã tìm được đơn hàng và thị trường xuất khẩu ổn định.

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tăng nguồn thu

Sự tăng trưởng thu ngân sách từ xuất nhập khẩu năm 2024 không chỉ được thúc đẩy nhờ các yếu tố khách quan mà còn nhờ vào nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của cơ quan hải quan. Để giảm thiểu thủ tục rườm rà, các cấp hải quan đã kịp thời hỗ trợ DN. Cục Hải quan tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại với DN, xây dựng mối quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp, từ đó nâng cao sự hài lòng của DN đối với các thủ tục hành chính.

Ngành hải quan cũng chủ động hỗ trợ DN cập nhật các chính sách thuế mới, cải cách quy trình thủ tục hải quan và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho DN và giảm thiểu chi phí.

Ông Trần Công Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép cho biết, một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu quả thu ngân sách là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan. Đồng thời, việc duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các DN xuất nhập khẩu, đặc biệt là nhóm DN lớn, nắm bắt kịp thời khó khăn và hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng. Trong năm 2024, đơn vị đã tổ chức các hội nghị tham vấn và tập huấn về chính sách thuế và thủ tục hải quan cho DN, giúp DN hiểu rõ hơn về các quy định, hạn chế vi phạm, tránh bị phạt thuế và tối ưu hóa thời gian thông quan.

Mục tiêu trọng tâm của ngành hải quan là tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường sự hài lòng của DN, chính vì vậy theo Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nguyễn Trường Giang, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DN trong thủ tục hải quan, đồng thời duy trì giám sát và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Các chi cục hải quan chủ động áp dụng phương pháp sáng tạo, như cử cán bộ trực tiếp làm việc hoặc qua đại lý hải quan để hỗ trợ DN và đảm bảo thông quan nhanh chóng. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng hỗ trợ DN mới và nhà đầu tư, giải quyết kịp thời khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút DN làm thủ tục hải quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu, gia tăng nguồn thu ngân sách.

