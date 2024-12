Ngày 17/12, UBND huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025.

Huyện Châu Đức phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2025 đạt 3.563 tỷ đồng. Trong ảnh: Nông dân xã Suối Rao thu hoạch thanh long.

Hội nghị đã công bố quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025. Theo đó, Châu Đức phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.563 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 6.605 tỷ đồng, tăng 6,57% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 10.930 tỷ đồng, tăng 8,61% so với cùng kỳ. Thu ngân sách gần 667 tỷ đồng, tăng 20,35% so với dự toán năm 2024. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công các dự án do UBND tỉnh và huyện quyết định đầu tư gần 717 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5%; Giải quyết việc làm cho 6.500 lao động, tạo việc làm tăng thêm 1.800 lao động. Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí huyện NTM và các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức yêu cầu UBND các xã, thị trấn, phòng, ban chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao nhất để tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ đầu tư công. Chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tạo niềm tin đối với doanh nghiệp và người dân để thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN