Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt mức tăng trưởng cao

Ngày 12/9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 8 tháng năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong 4 năm qua

Thông tin tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, 8 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến theo hướng tích cực. 11/13 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024.

Một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như: Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 14,2%. Trong đó, đáng chú ý chỉ số sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 18,06%, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2020-2024.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,27%; Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,67%; Doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 34,42%; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,01%; Kim ngạch xuất khẩu trừ (dầu khí tăng) 7,02%; Kim ngạch nhập khẩu tăng 8,12%; Tổng thu ngân sách 63.893 tỷ đồng, đạt 72,11% dự toán; tăng 10,58% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,97% so với cùng kỳ, trong đó, vốn đầu tư ngân sách tăng 37,78%; vốn đầu tư DN tăng 4,32%...

Bên cạnh những mặt đạt được, trong 8 tháng vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Đó là tổng chi ngân sách khoảng 16.884 tỷ đồng, tăng 20,49% nhưng chỉ đạt 45,45% dự toán (Nghị quyết cả năm 32.732,29 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công dẫn đến chi đầu tư phát triển chỉ đạt 52,10% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đạt 48,34% so với kế hoạch (so với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2023 đạt 47,95%). Tuy nhiên, trong số 24 dự án khởi công mới, tới nay mới khởi công được 9 dự án, còn 15 dự án chưa khởi công.

Người lao động PV GAS tham gia bảo dưỡng, sửa chữa đường ống dẫn khí.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, trong những tháng cuối năm tỉnh sẽ tập trung một số nhiệm vụ: Trình HĐND tỉnh phân bổ hết số vốn còn lại (994 tỷ đồng) cho các dự án đủ thủ tục và điều chỉnh vốn từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án giải ngân cao có nhu cầu tăng vốn. Đồng thời thường xuyên rà soát, kịp thời trình cấp thẩm quyền điều chỉnh vốn giữa các dự án trong nội bộ chủ đầu tư từ các dự án giải ngân thấp sang các dự án giải ngân cao có nhu cầu tăng vốn để tăng tỷ lệ giải ngân.

Về phía các chủ đầu tư, khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để bảo đảm tiến độ xây dựng các Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 9/2024; hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công 15/24 dự án còn lại thuộc danh mục khởi công mới năm 2024; Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn (không phân biệt chủ đầu tư) để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

Ngoài ra, Tỉnh tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Chủ động làm việc với các nhà đầu tư có dự án triển khai chậm, rà soát xem xét gia hạn dự án đủ điều kiện gia hạn để kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn có liên quan đến công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triển khai dự án. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các DN, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn; hỗ trợ các DN, nhà đầu tư tiếp cận thông tin và thúc đẩy thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát các công việc còn chậm, nhận diện các hạn chế để có giải pháp, kế hoạch khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của ngành, lĩnh vực, địa bàn bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bài, ảnh: PHAN HÀ