Thị trường bánh Trung thu trầm lắng

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung thu, nhưng tại nhiều cửa hàng, quầy, sạp kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn tỉnh, không khí khá ảm đạm.

Người dân chọn mua bánh Trung thu tại cửa hàng Minh Châu (TP.Vũng Tàu).

Từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch, quầy hàng bán bánh Trung thu được dựng lên ở nhiều tuyến đường như công viên đường Lê Lợi-Trần Hưng Đạo, đường Bacu, Bình Giã (TP.Vũng Tàu); Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Thọ (TP.Bà Rịa), Võ Thị Sáu (huyện Long Điền)…

Giá bánh Trung thu cơ bản giữ ở mức ổn định, một số loại tăng nhẹ so với năm ngoái. Mỗi chiếc bánh có giá dao động từ 45-162 ngàn đồng, dòng sản phẩm cao cấp có giá từ 245 ngàn đồng đến trên 5 triệu đồng/hộp. Phần lớn các gian hàng bày bán bánh đến từ các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Đồng Khánh, Như Lan, Bibica...

Tại một số siêu thị như GO! Bà Rịa, Lotte Mart Vũng Tàu, Co.op Mart Vũng Tàu..., gian hàng bán bánh Trung thu cũng được trang trí bắt mắt với nhiều loại bánh khác nhau: nhân đậu xanh sầu riêng, trà xanh đậu đỏ, sen trứng, khoai môn trứng, sữa dừa, tiramisu, lava… Ngoài ra, siêu thị cũng đưa ra thị trường bánh Trung thu tự sản xuất. Khách hàng mua số lượng lớn còn được giảm giá.

Mặc dù thị trường bánh Trung thu năm nay đa dạng về mẫu mã, giá bán nhưng sức mua giảm khoảng 10-30% so với mọi năm. Anh Nguyễn Văn Hưng, kinh doanh bánh Trung thu Kinh Đô trên đường Bình Giã (TP.Vũng Tàu) cho biết, năm nay, nhiều người từng thuê dựng quầy bán lẻ bánh Trung thu đã chuyển sang bán bánh qua mạng xã hội TikTok hay livestream, Facebook, Zalo… để giảm chi phí.

"Thị trường có khởi động sớm thì đến thời điểm này cũng vắng khách, đa phần là khách ghé vào hỏi giá, tham khảo thông tin rồi lại đi. Vì thế, từ tuần trước, quầy bánh đã phải treo bảng mua 1 tặng 1 để kích cầu. Hy vọng những ngày sát Tết Trung thu, sức mua sẽ tăng lên”, anh Hưng chia sẻ.

Gian hàng bánh Trung thu tại Lotte Mart Vũng Tàu được trang trí bắt mắt.

Tương tự, anh Trần Văn Lợi, nhân viên bán hàng của thương hiệu bánh Kinh Đô trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa cho biết, các ki-ốt dựng lên để giữ chỗ và phục vụ nhu cầu khách tới tham quan và khảo giá sản phẩm. So với thời điểm này năm ngoái, lượng khách giảm từ 10-30%. Sức mua chậm nên từ cách đây nửa tháng, cửa hàng đã phải treo bảng giảm giá, khuyến mại "1 tặng 1" do sợ lượng bánh tồn kho lớn. Mặc dù vậy, doanh thu cũng không tăng bao nhiêu.

Theo đại diện các siêu thị, số lượng đặt mua bánh Trung thu giảm hơn những năm trước nên siêu thị chỉ nhập về lượng bánh vừa phải. Tuy nhiên, siêu thị cũng đã chủ động nguồn hàng, tùy vào tình hình đặt mua của khách, siêu thị sẽ có phương án cung ứng bánh phù hợp.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do Sở Y tế và Sở Công thương phụ trách. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng không nên ham rẻ mà tiêu chí đầu tiên phải là an toàn cho sức khỏe, thận trọng với các loại bánh siêu giảm giá. Đồng thời cần xem kỹ hạn sử dụng, tránh mua phải bánh đã hoặc sắp hết hạn, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, nên mua bánh ở những địa điểm uy tín, có thương hiệu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU