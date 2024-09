Nghe ý kiến chuyên gia về kinh nghiệm phát triển khu thương mại tự do

Ngày 4/9, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với các chuyên gia nước ngoài để trao đổi về kinh nghiệm phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại địa phương.

Các ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về vị trí địa lý, quy hoạch, giao thông của khu vực với chuyên gia nước ngoài.

Tại buổi làm việc, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, hiện Việt Nam chưa ban hành luật về khu thương mại tự do. Chính vì vậy Bà Rịa-Vũng Tàu phải vừa đồng thời nghiên cứu chính sách vừa đề xuất khu vực xây dựng khu thương mại tự do. Trước mắt đề nghị chuyên gia tư vấn 2 nội dung, thứ nhất là nên chọn khu vực nào để xây dựng khu thương mại tự do, thứ hai đề xuất phân kỳ đầu tư toàn bộ quá trình xây dựng khu thương mại tự do.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia tư vấn đã tìm hiểu tình hình thực tế địa phương, cũng như về các yêu cầu của tỉnh để có phương án xây dựng khu thương mại tự do phù hợp với Bà Rịa - Vũng Tàu.

