Giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong 5 năm

Theo Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh tăng 17,98% so với tháng trước và tăng 47,69% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng năm 2024 tăng 18,06% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2020-2024.

Trụ cột tăng trưởng ngành công nhiệp chủ yếu đến từ lĩnh vực hóa chất với lũy kế 8 tháng tăng 93,41% so với năm 2023, trong đó, nổi bật là sự “trở lại” của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn sau thời gian khắc phục sự cố.

Các ngành sản xuất kim loại vẫn duy trì đà tăng trưởng ở mức 21,57%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học phục hồi mạnh với mức tăng 31,39% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đang là những động lực mới cho tăng trưởng với mức 17,2% so với cùng kỳ.

QUANG VINH