Huyện Long Điền: Tổng thu ngân sách đạt 492 tỷ đồng

Ngày 19/9, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện Long Điền Lâm Văn Hồng treo giấy khen đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2024, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ gần 23.759 tỷ đồng, đạt 85,2% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước thực hiện gần 4.323 tỷ đồng, đạt 86,1% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch hơn 775 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch của huyện, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 492 tỷ đồng/592,3 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch tỉnh giao, đạt 113,4% so với cùng kỳ...

Huyện duy trì 9/9 tiêu chí huyện NTM và 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; đã thực hiện hoàn thành 4/7 nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Long Điền.

3 tháng cuối năm, huyện Long Điền tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng kế hoạch đấu giá đất năm 2024 đối với khu đất ở 177,5m2 tại xã Phước Tỉnh; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 đạt 100% kế hoạch.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu (đoạn qua huyện Long Điền).

