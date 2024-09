Sở Công thương vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu (VCCI) tổ chức tập huấn cập nhật thông tin về quy tắc xuất xứ hàng hóa (C/O) cho khoảng 100 DN trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Ngọc Bình, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP.Hồ Chí Minh chia sẻ tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm phổ biến, cập nhật kịp thời các quy định mới về C/O đối với hàng xuất khẩu, hướng dẫn khai báo C/O điện tử cho hàng xuất khẩu theo các hiệp định thương mại tự do, giải đáp các tình huống thực tế cũng như các vướng mắc liên quan C/O…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU