Chủ động xả lũ hồ chứa nước

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trận mưa lớn khiến lượng nước tại các hồ đập chứa của tỉnh lên cao. Để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ chứa nước và tài sản, tính mạng của Nhân dân trong vùng hạ lưu công trình, từ ngày 9/9 đến nay, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi xả lũ tại một số hồ chứa.

Nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước trong mùa mưa, việc điều tiết, xả lũ là cần thiết. Trong ảnh: Một cửa xả của hồ Đá Đen.

Hồ Sông Hỏa (huyện Xuyên Mộc) xả lũ từ ngày 14/9 đến 4/10. Các xã: Bông Trang, Xuyên Mộc, Phước Thuận và TT.Phước Bửu nằm trong vùng ảnh hưởng. Việc xả lũ đã được địa phương thông báo đến người dân. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, công trình hồ chứa nước Đá Đen cũng xả lũ đợt 1 từ ngày 9 đến ngày 19/9 và đợt 2 từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, lại gặp mưa lớn và triều cường khiến một số diện tích sản xuất lúa Mùa mới xuống giống của người dân xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) bị ngập úng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thuận cho biết, năm nay, mưa bão liên tục, cộng thêm việc xả lũ và triều cường dâng khiến bà con nông dân không kịp trở tay. Đây là đợt ngập lần thứ 2 và kéo dài khoảng một tuần nay. Mưa lớn, nước rút chậm gây thiệt hại lớn đến sản xuất vụ Mùa.

Theo Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi (Sở NN-PTNT), trữ lượng nước tại các công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh khoảng 236 triệu m3, tương ứng 74,32% dung tích thiết kế. Việc xả lũ là điều bắt buộc và cần thiết để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa và an toàn cho vùng hạ du. Do kết hợp hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, liên tục đã khiến 22ha lúa, rau vụ Hè Thu chưa thu hoạch và hơn 791ha lúa vụ Mùa vừa gieo sạ bị ngập nước.

Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Sở NN-PTNT cho biết, hàng ngày, trung tâm thực hiện quan trắc lượng mưa trên thượng lưu các hồ chứa. Khi mưa lớn, trung tâm điều tiết xả lũ và có thông báo trước 3 ngày đến các địa phương để người dân chủ động trong sản xuất và an sinh.

Từ nay đến cuối năm, trung tâm thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn, theo dõi mực nước tại các hồ chứa thủy lợi, tính toán dự kiến lượng nước đến công trình để có phương án tích nước hợp lý, chủ động điều tiết phù hợp để đảm bảo an toàn công trình. Đối với các tràn có cửa van, trước khi xả lũ, trung tâm thông báo trước 3 ngày cho ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương biết để thông báo cho người đân chủ động phòng tránh.

“Đối với các đập dâng, vào mùa mưa, trung tâm mở hoàn toàn các cửa đập để phòng, chống lũ. Đồng thời chỉ đạo các trạm quản lý, khai thác công trình thủy lợi các huyện, thị, thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi, đê, kè biển, hệ thống kênh tiêu, có kế hoạch xử lý kịp thời các hư hỏng công trình đảm bảo hoạt động an toàn, tiêu thoát lũ”, ông Hiếu nhấn mạnh.

