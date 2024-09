Thu ngân sách huyện Đất Đỏ tăng mạnh

Sáng 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức hội nghị lần thứ 48 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho 3 tháng cuối năm 2024.

Trong 9 tháng qua, huyện Đất Đỏ đã hoàn thành 23/33 chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Thu ngân sách đạt hơn 470,4 tỷ đồng, tăng 54,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 499,8 tỷ đồng, tương đương 53,3% kế hoạch. Huyện cũng đón hơn 750 ngàn lượt khách du lịch, với doanh thu du lịch và lưu trú đạt 592,6 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội và chăm lo các đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ nhấn mạnh, cần tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt và đề xuất giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2024. Trong đó tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời tăng cường kiểm tra tàu cá, quản lý khai thác thủy sản theo quy định và đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

ĐÔNG HIẾU