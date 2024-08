Thanh long rớt giá, nông dân giảm sản lượng thu hoạch

Từ tháng 6 đến tháng 9 dương lịch, thanh long vào vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, khi rộ vụ thu hoạch, nông dân lại đối mặt với vòng luẩn quẩn được mùa rớt giá. Để giảm chi phí đầu tư, nông dân tỉa bớt hoa và trái non để dưỡng cây, chuẩn bị cho thanh long nghịch vụ-vụ sản xuất cho giá cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Chương, xã Bông Trang tỉa bỏ trái non để dưỡng cây, chuẩn bị cho vụ thanh long nghịch mùa.

Từ thời điểm bắt đầu vào chính vụ đến nay, giá thanh long liên tục giảm. Với mức giá thanh long thương lái mua tại vườn chỉ khoảng từ 5-6.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất khiến 6 tạ thanh long vừa thu hoạch của ông Lê Quang Khiêm (ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) lỗ gần 20 triệu đồng. Để không tiếp tục bị lỗ, ông Khiêm tỉa hết hoa, không để trái, tập trung dưỡng cây chuẩn bị cho vụ thanh long trái vụ (chong đèn) bắt đầu sau tháng 9 dương lịch.

Nhiều nông dân trồng thanh long ở huyện Xuyên Mộc cũng trong cảnh thua lỗ, đành phải tỉa bỏ hoa và trái non để giữ sức cho cây vào vụ nghịch. Ông Nguyễn Văn Chương (xã Bông Trang) cho biết, 1ha trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông lứa chính vụ chỉ sản xuất cầm chừng. Hiện ông tỉa hoa và trái non, chỉ để lại khoảng 6-7 tạ bỏ cho chợ để có đồng ra đồng vào chứ không đầu tư. “Mùa mưa thanh long ra tự nhiên nhiều nên giá rẻ lắm, cây lại hay bị nấm, không đủ công phân bón, chăm sóc. Vì vậy, tôi tỉa bỏ phần lớn hoa và trái non để dưỡng cây chờ sau tháng 9 làm thanh long nghịch vụ”, ông Chương nói.

Theo nông dân trồng thanh long tại huyện Xuyên Mộc, từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, thị trường xuất khẩu trái thanh long tăng cao, trong khi sản lượng thanh long cho thu hoạch thấp hơn cùng kỳ mọi năm do ảnh hưởng của khô hạn. Vì thế, giá thanh long ruột đỏ bán tại vườn luôn ở mức cao, từ 30- 35 ngàn đồng/kg; thậm chí có thời điểm ghi nhận mức kỷ lục 45 ngàn đồng/kg. Trung bình mỗi lứa, 1ha thanh long, nông dân lãi từ 50-60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bắt đầu vào chính vụ, thanh long liên tục rớt giá. Hiện giá bán thanh long ruột đỏ tại vườn chỉ còn 6-8.000 đồng/kg, thậm chí là 3-4.000 đồng/kg. Cùng với đó, Trung Quốc đang ngừng thu mua vì họ đang vào vụ thu hoạch loại trái cây này. Với những khó khăn đó, người trồng thanh long giảm sản lượng thu hoạch.

Toàn tỉnh hiện có hơn 700ha thanh long, tập trung chủ yếu tại huyện Xuyên Mộc. Hầu hết diện tích thanh long đang trong giai đoạn cho sản phẩm, nên sản lượng mỗi lứa vào khoảng 21 ngàn tấn. Nguồn cung dồi dào là nguyên nhân chính khiến thanh long có giá rẻ hơn nhiều lần so với những tháng người trồng phải thắp đèn làm nghịch vụ. Vì vậy, nông dân đành tỉa hoa, trái non để cây không bị suy kiệt chuẩn bị làm thanh long nghịch vụ và tránh phải đối mặt với thua lỗ trắng vụ.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU