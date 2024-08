Phụ huynh chuộng đồng phục học sinh may sẵn, hàng Việt chất lượng cao

Thời điểm này, tại các nhà may, siêu thị, cửa hàng kinh doanh quần áo trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp phụ huynh đến mua sắm đồng phục cho con em mình chuẩn bị bước vào năm học mới 2024-2025.

Phụ huynh chọn mua đồng phục học sinh cho con tại Co.op Mart Vũng Tàu.

Chị Nguyễn Thị Anh (nhà ở đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) cho biết, cuối tuần rồi, chị tranh thủ dẫn con đến Co.op Mart Vũng Tàu để chọn mua 2 bộ quần áo đồng phục mới cho con trai vào lớp 9 vì 2 bộ đồng phục may năm vừa rồi đã ngắn, con không còn mặc vừa. “Tôi chọn mua ở siêu thị vì đa dạng về mẫu mã, chất liệu vải tốt và chủ yếu là của các thương hiệu may mặc Việt Nam uy tín. Giá cũng chỉ khoảng 340 ngàn đồng/bộ, tính ra mua 2 bộ chưa đến 700 ngàn đồng, còn rẻ hơn tiền công may”, chị Anh nói.

Điều dễ nhận thấy là tại các siêu thị, khu vực trưng bày đồ đồng phục HS được trưng bày tại các vị trí dễ thấy. Các mặt hàng được bày bán nhiều là áo sơ mi, quần tây, váy liền áo… với nhiều chất liệu khác nhau như cotton, kaki cao cấp... Tùy mẫu mã, kích thước, chất lượng vải, giá áo sơ mi nữ dao động từ 105 - 170 ngàn đồng/áo; áo sơ mi nam từ 120-170 ngàn đồng/áo; váy liền áo 150-200 ngàn đồng/váy; quần tây nam từ 105-172 ngàn đồng/quần. Ghi nhận tại siêu thị Co.op mart Vũng Tàu, áo quần nhãn hàng riêng của Co.op được bán với giá bình ổn trong khoảng 90-120 đồng/sản phẩm, tùy loại. Dịp này, nhằm kích cầu mua sắm, Co.op Mart Vũng Tàu có chương trình giảm giá 15-30% cho các sản phẩm đồng phục HS.

Trong khi đó tại chợ truyền thống, giá áo sơ mi dao động từ 100 - 200 ngàn đồng/áo, quần tây từ 180 - 300 ngàn đồng/quần. Giá cả bộ từ 180 - 350 ngàn đồng/bộ, tùy kích cỡ, chất liệu vải. Qua khảo sát cho thấy, đồng phục may sẵn phù hợp với quy chuẩn của trường học, có nhiều kích cỡ nên được phụ huynh lựa chọn, đặc biệt là phụ huynh có con học tiểu học và THCS. 100% là hàng thuộc các thương hiệu Việt.

Tại các nhà may cũng đang tăng tốc hoàn thành đơn đặt hàng để kịp bước vào năm học mới 2024-2025. Theo nhiều chủ nhà may tạiTP. Vũng Tàu, từ cuối tháng 7, số lượng hàng đặt may đồng phục tăng gấp 2-3 lần so với bình thường nên các nhà may cũng phải nhận thêm nhân công thời vụ. Giá tiền công trung bình 1 bộ đồng phục HS khoảng 280-350 ngàn đồng, áo dài khoảng 350 - 450 ngàn đồng/bộ.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU