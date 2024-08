Nâng cấp sân bay Côn Đảo: Vì mục tiêu phát triển đồng bộ, lâu dài

Nhằm tăng năng lực khai thác phục vụ hành khách, Bộ GT-VT đang lên phương án nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo.

Nhằm khai thác đầy tải trọng thương mại, sân bay Côn Đảo kéo dài đường cất hạ cánh ra phía biển khoảng 860m (về phía Đông) để đạt chiều dài 2.400m.

Nhu cầu cấp thiết

Thời gian qua, các DN vận tải đã tăng cường mở rộng thêm nhiều tuyến giao thông kết nối bằng đường thủy ra Côn Đảo. Theo đó, hiện có 4 tuyến tàu cao tốc mở tuyến ra Côn Đảo với 5 tàu hoạt động gồm: Trưng Nhị Sóc Trăng - Côn Đảo, Superdong Sóc Trăng - Côn Đảo, Mai Linh Cần Thơ - Côn Đảo, Côn Đảo Express 36 tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và Thăng Long Vũng Tàu - Côn Đảo.

Về đường hàng không, từ giữa tháng 3/2024, Vietnam Airlines khai thác trung bình 26-30 chuyến bay hàng ngày giữa TP.Hồ Chí Minh và Côn Đảo, tăng gần 50% so với tháng trước. Đường bay hiện khai thác bằng máy bay ATR-72 do VASCO (công ty con của Vietnam Airlines) khai thác.

Việc thêm nhiều phương tiện vận chuyển khách du lịch ra Côn Đảo bằng đường thủy như hiện nay, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và du khách với khoảng 4.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, vào các ngày lễ, Tết bình quân Côn Đảo đón từ 4.000-6.000 lượt khách/ngày thì chưa đáp ứng đủ. Ngoài ra, việc di chuyển bằng phương tiện đường thủy bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố thời tiết, không liên tục và hoạt động nguyên năm, đặc biệt là giai đoạn mùa gió, mưa. Thực tế, các tàu cao tốc chỉ hoạt động theo lịch ổn định từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm.

Tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV vào ngày 29/5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Chính phủ, bộ, ngành quan tâm sớm khởi công dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo. “Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn dự án được khởi công trong năm 2024 hoặc năm 2025, để tạo điều kiện đi lại, phát triển kinh tế biển, đảo và đảm bảo quốc phòng - an ninh cho huyện Côn Đảo. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GT-VT và các đơn vị liên quan tập trung thúc đẩy tiến độ dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo vì mục tiêu phát triển đồng bộ, lâu dài”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Ông Lân Nguyễn, Tổng Quản lý Velar Hotel (Côn Đảo), do điều kiện thời tiết, để có đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, tăng thêm lượng khách đến Côn Đảo cần phải sớm có giải pháp đầu tư nâng cấp sân bay Côn Đảo để đón thêm các hãng bay cỡ lớn khác vào khai thác. Bởi vì hiện chỉ hàng không nội địa Vietnam Airline, tần suất 20-30 chuyến/tuần. Tuy nhiên, đây lại là loại máy bay nhỏ, chỉ đủ 60 khách/chuyến, vì thế việc mua vé rất khó khăn, giá vé cao.

Theo ông Nguyễn Bách Tùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, sân bay Côn Đảo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phòng thủ phía Đông Nam của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hiện sân bay Côn Đảo đang được sử dụng khai thác hỗn hợp dân sự - quân sự. Về du lịch, sân bay Côn Đảo không chỉ là địa điểm thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng thuần túy mà còn là điểm du lịch tâm linh. Nếu không sớm đưa những máy bay lớn vào khai thác thì không thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước thực trạng đó, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Côn Đảo đã được Bộ GT-VT phê duyệt chủ trương đầu với tổng mức đầu tư khoảng 1.680 tỷ đồng. Dự án này cũng được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Dự án sẽ đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu đường cất hạ cánh hiện hữu theo quy hoạch với kích thước 1.830mx45m; xây dựng mới 1 đường lăn song song và các đường lăn nối; bổ sung các hạng mục bảo đảm an toàn trong khai thác đèn đêm; hệ thống thiết bị hạ cánh đồng bộ để khai thác hiệu quả các loại máy bay code C (như A319, A320neo/ceo, B737-7/8 và tương đương) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo quy hoạch.

Khách làm thủ tục lên máy bay chuyến TP.Hồ Chí Minh-Côn Đảo tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sớm khởi công dự án

Mới đây, Bộ GT-VT đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai dự án nâng cấp, mở rộng khu bay sân bay Côn Đảo bằng nguồn vốn đầu tư công để sớm đưa vào khai thác máy bay code C (A320 và tương đương), phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong khai thác và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đây là phương án đầu tư bảo đảm hiệu quả khai thác cũng như hiệu quả sử dụng vốn với kinh phí hợp lý.

Nhằm khai thác đầy tải trọng thương mại với các dòng tàu bay tầm trung như A321, các đơn vị chức năng tính toán cần kéo dài đường cất hạ cánh ra phía biển khoảng 860m (về phía Đông) để đạt chiều dài 2.400m. Theo phương án này, ước tính sơ bộ kinh phí đầu tư phát triển sân bay Côn Đảo hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, do địa hình hạn chế, kinh phí đầu tư lớn, Bộ GT-VT đề xuất sử dụng nguồn vốn viện trợ của chính phủ Australia để lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín của quốc tế hỗ trợ rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của đường cất hạ cánh và khuyến nghị chủng loại tàu bay khai thác tối ưu tại sân bay Côn Đảo.

Ngoài ra, để bảo đảm hiệu quả khai thác cao nhất cũng như hiệu quả đầu tư về hạ tầng, bảo đảm khai thác toàn bộ các đường bay nội địa của Việt Nam và có thể khai thác một số đường bay quốc tế tới Đông Nam Á, Bắc Á.

Bộ GT-VT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu, xây dựng đề án đầu tư khu hàng không dân dụng theo phương thức đối tác công tư (PPP) để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của địa phương.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN