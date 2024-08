Phối hợp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Sáng 9/8, tại Vũng Tàu diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh giữa Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu và Sở Công thương tỉnh.

Thông tin tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Trần Thanh Hải cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.997 triệu kWh, tăng 12,96% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 50,99% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng là 2,18% tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn 0,64% so với kế hoạch giao. Trong thời gian qua, ngành điện đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quy chế được ký kết tại buổi lễ bao gồm các nội dung phối hợp: tuyên truyền tiết kiệm điện tại các hộ gia đình và học sinh, sinh viên; tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, trụ sở làm việc; tổ chức hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tổ chức hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất; tiết kiệm điện tại các khách hàng kinh doanh dịch vụ, tòa nhà cao tầng, siêu thị, các trung tâm thương mại…

QUANG VINH