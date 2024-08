Giá vé máy bay tăng 20%

Ngày 22/8, khảo sát kênh bán vé máy bay Tripbooking.vn và website các hãng bay nội địa Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, giá vé máy bay mở bán dịp lễ 2/9 cao hơn so với ngày thường từ 20-30% (tùy chặng). Mức tăng cao rơi vào ngày đầu và ngày cuối nghỉ lễ.

Cụ thể, giá vé máy bay khứ hồi cho chặng Hà Nội-Đà Nẵng dao động từ 3,7-5 triệu đồng với Vietnam Airlines. Vietjet từ 2,9-4,4 triệu đồng và từ 3,8-5 triệu đồng với Bamboo Airways.

Chặng Hà Nội-Phú Quốc với mức giá vé khứ hồi dao động từ 3,4-6 triệu đồng; TP.Hồ Chí Minh-Hà Nội dao động từ 3,8-5,2 triệu đồng/vé khứ hồi. Đối với các chuyến bay khởi hành vào nửa đêm hoặc rạng sáng có mức thấp hơn.

Từ ngày 30/8 đến 3/9, các hãng hàng không khai thác 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân 600 chuyến/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến/ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ.

TRÀ NGÂN