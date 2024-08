Đề xuất nhiều giải pháp để đấu giá đất công đạt hiệu quả

Năm 2023, 6 khu đất được đề xuất bán đấu giá nhưng không có lô đất nào được bán đấu giá thành công. Thực trạng này đòi hỏi cơ quan chức năng cần đưa ra các giải pháp hợp lý, quyết liệt để việc tổ chức bán đấu giá đất công đạt hiệu quả trong năm 2024 và những năm sắp tới.

Khu đất cụm 5 TP.Vũng Tàu đã 3 lần bán đấu giá bất thành. Khu đất này không còn nằm trong danh mục được đấu giá trong năm.

Đưa danh mục đấu giá đất không sát với thực tế

Theo báo cáo 7388/UBND-VP của UBND tỉnh về công tác đấu giá đất, kế hoạch đấu giá đất 2024-2025 và giải pháp khai thác quỹ đất công chỉ rõ, năm 2023 tỉnh dự kiến bán đấu giá 6 khu đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần với diện tích 22,47ha, số thu khoảng 3.188 tỷ đồng. Nhưng tính đến tháng 8/2024, chưa có lô đất nào trong số này được bán đấu giá.

Nguyên nhân khách quan là do Sở TN-MT phải tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt lại các phương án đấu giá đã trình do Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ có điều chỉnh, bổ sung đối tượng tham gia đấu giá, điều kiện của thửa đất đấu giá (đối với các thửa đất đấu giá xây dựng nhà ở mới cần phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500). Do đó, kế hoạch đấu giá năm 2023 đến ngày 11/8/2023 mới được phê duyệt dẫn đến các thủ tục tiếp theo kéo dài không đúng kế hoạch.

Ngoài ra, việc thay đổi thẩm quyền lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu đất đấu giá (từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sang UBND cấp huyện thực hiện) tốn nhiều thời gian nhưng chưa có kết quả.

Bên cạnh đó, 6 khu đất đấu giá năm 2023 đều có giá trị trên 20 tỷ đồng, diện tích lớn dẫn đến không có tài sản so sánh tương đồng để thực hiện phương pháp so sánh trực tiếp theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Các khu đất chưa tạo ra thu nhập, nên không áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và phương pháp thu nhập. Do đó, chỉ áp dụng được phương pháp thặng dư để xác định giá cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá. Trong khi đó, 6 khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2023 lại chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 nên không thể áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất.

Trong 23 khu đất dự kiến đấu giá giai đoạn 2023-2025, có 2 khu thuộc dự án trọng điểm nhưng hiện nay chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 1 khu đất chủ đầu tư dự án cũ đang khởi kiện; 1 khu đất chưa thực hiện theo ý kiến của Bộ Quốc phòng; 6 khu đất phải xử lý tài sản trên đất, xử lý lấn chiếm; 1 khu đất vướng mắc trong việc áp dụng quy định của pháp luật để tổ chức đấu giá. Một số khu đất đấu giá khác lại thuộc khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chung được cấp thẩm quyền phê duyệt, nên chưa có cơ sở tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo. Ngoài ra, còn có 3 khu đất chưa có hạ tầng kết nối nên chưa có cơ sở lập thủ tục đấu giá.

Nhiều giải pháp

Tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa VII, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong 2 năm (2024-2025), tỉnh dự kiến tổ chức đấu giá 106 khu đất với tổng diện tích khoảng 396,26ha (trong đó Trung tâm Phát triển quỹ đất 22 khu; Sở Tài chính 36 khu và UBND các huyện, thị, xã, thành phố 48 khu).

Riêng năm 2024, đầu tháng 8, UBND tỉnh thông qua và công bố 9 khu đất thực hiện đấu giá trong năm. Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 9 khu đất, trong đó TP. Vũng Tàu có 5 khu, gồm: Khu đất chợ Du lịch (cũ); Khu 13,8ha tại Mũi Nghinh Phong; Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Sáng kiến Y tế Quốc tế Vũng Tàu; Khu 76,7ha khu đô thị đường 3/2; Khu đất 1,4ha (Tôm càng xanh).

Huyện Long Điền có 3 khu đất được đấu giá. Cả 3 khu đất này đều được quy hoạch là đất thương mại hoặc dịch vụ, du lịch. Còn khu đất cuối cùng nằm ở TX.Phú Mỹ với diện tích 1,7ha, được quy hoạch là đất cơ sở y tế để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa với quy mô 200 giường bệnh.

Theo Sở TN-MT, 9 khu đất trên đã có ý kiến liên quan đến quốc phòng, an ninh và đủ điều kiện pháp lý về đất đai, quy hoạch, hạ tầng kết nối. Dự kiến sau khi đấu giá thành công các khu đất sẽ thu về ngân sách địa phương hơn 10 ngàn tỷ đồng theo giá tạm tính theo bảng giá đất tỉnh 5 năm, giai đoạn 2020-2024.

Cũng tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa VII vừa qua, ông Lê Ngọc Khánh cho biết, để thực hiện việc đấu giá đất công giai đoạn 2024-2025, UBND tỉnh giao Sở TN-MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có đất khẩn trương hoàn thành công tác BT-GPMB để có đất sạch trước khi tổ chức bán đấu giá. Các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan phối hợp với Sở TN-MT thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; hướng dẫn thủ tục đầu tư, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, cấp phép môi trường, lập dự án đầu tư... cho người trúng đấu giá. Đồng thời phối hợp, rà soát tính pháp lý, đảm bảo đầy đủ nội dung và tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu giá tài sản, ngân sách, quản lý thuế... trong quá trình xây dựng phương án đấu giá, quyết định đấu giá…

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng phải nhanh chóng phủ quy hoạch 1/500 để có cơ sở xác định giá đất bán đấu giá các khu còn lại.

