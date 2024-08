Dân vận khéo chung sức xây dựng quê hương

Nhờ phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện Châu Đức đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mô hình "trao tặng con giống" với gần 3.300 con giống đã được trao đến nông dân. Trong ảnh: Ông Lê Binh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức thăm hộ gia đình được trao tặng dê giống để phát triển kinh tế.

3.035 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Gia đình ông Lê Sỹ Trọng Kha (xã Cù Bị) là một trong những hộ tham gia mô hình nuôi lươn không bùn do Hội Nông dân xã tổ chức. Gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, qua vận động của Hội, ông Kha tham gia các buổi tham quan, tập huấn kỹ thuật nuôi lươn không bùn. Ông đã cải tạo chuồng nuôi heo cũ làm bể nuôi lươn. Qua gần 1 năm nuôi, lươn ít bệnh, lớn nhanh, cho năng suất cao, thu nhập khá.

Ông Lê Thành Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cù Bị cho biết, thực hiện phong trào Dân vận khéo, Hội Nông dân xã tổ chức cho người dân tham quan, học tập mô hình nuôi lươn không bùn ở huyện Xuyên Mộc. Sau thời gian tập huấn, hướng dẫn đã có 11 hộ trong xã tham gia mô hình này và bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế, đặc biệt là những hộ có ít diện tích đất sản xuất. Đến nay, mô hình nuôi lươn không bùn được triển khai, nhân rộng ra các xã Kim Long, Láng Lớn, Xuân Sơn, Cù Bị, Bình Giã của huyện Châu Đức.

Vào cuối tuần, Hội LHPN xã Bình Ba tập hợp hội viên cùng người dân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải. Đây là hoạt động thường xuyên và được duy trì nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp của hội.

Ấp Bình Mỹ có con đường nằm trong lô cao su chưa có điện chiếu sáng, gây khó khăn cho việc đi lại và đảm bảo an ninh trật tự về đêm. Hội đã vận động hội viên, người dân đóng góp tiền để thực hiện công trình đèn điện chiếu sáng. Ánh đèn tỏa sáng đường quê giúp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm thay đổi diện mạo nông thôn của địa phương.

Theo UBND huyện Châu Đức, qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều mô hình, điển hình sáng tạo được nhân rộng và đã đạt kết quả thiết thực. Đến nay, toàn huyện có 3.035 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng và thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa rộng khắp, bền vững.

Lĩnh vực văn hóa nổi bật với các mô hình: “Tiếp sức đến trường”, “Tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”. Lĩnh vực kinh tế - xã hội có mô hình: “Mẹ đỡ đầu”, “Đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, “Trao tặng con giống”... Trong đó, mô hình “Trao tặng con giống” đã trao 3.297 con giống cho người dân. Mô hình “Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã vận động xây tặng 97 căn nhà.

Đặc biệt, với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các tổ chức, cá nhân đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân

Theo UBND huyện Châu Đức, những năm qua các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận.

Cụ thể, phong trào “Dân vận khéo” tại địa phương được cụ thể hóa bằng sự đoàn kết, vận động nhau thực hiện tốt những hoạt động kinh tế, xã hội hàng ngày, gắn với từng lĩnh vực, vừa gần gũi với người dân, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị... Do bám sát các yêu cầu của đời sống xã hội nên các mô hình được sự quan tâm hưởng ứng và đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Qua đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện.

Hệ thống tổ chức dân vận các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò trong hoạt động. Chính quyền các cấp cải tiến lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công việc; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng cũng như khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, tổ chức thành viên phát động tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN