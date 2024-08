Thu thuế đạt 68,6% dự toán

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 7 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.019.702 tỷ đồng, bằng 68,6% so với dự toán, bằng 114,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 34.377 tỷ đồng, bằng 74,7% so với dự toán, bằng 97,3% so với cùng kỳ năm trước; thu nội địa đạt 985.325 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm trước (thu thuế, phí nội địa ước đạt 762.442 tỷ đồng, bằng 70,3% so với dự toán, bằng 111,2%).

Có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; phí-lệ phí; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu từ hoạt động xổ số… Về tổng thể, 26/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá.

Tổng cục Thuế đánh giá, thu ngân sách 7 tháng năm 2024 mặc dù đạt khá, song số thu đạt khá chủ yếu tập trung tại các khoản thu thuế thu nhập DN, lợi nhuận chênh lệch của các DN sản xuất, kinh doanh và khối các công ty xổ số, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước do cơ bản đến nay đã thu xong 4/5 kỳ. Nếu không kể 3 khoản này thì thu nội địa do cơ quan thuế quản lý mới đạt được 62,3% dự toán.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước 7 tháng có thể thấy kinh tế có dấu hiệu dần hồi phục nhưng chưa đồng đều, bền vững giữa các khoản thu, sắc thuế, địa bàn, thị trường, ngành nghề, lĩnh vực; vẫn còn 6/20 khoản thu, sắc thuế và 37/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp so dự toán (dưới 65%).

Bên cạnh đó, trong khi nhiều địa phương triển khai có hiệu quả công tác đấu giá, bàn giao đất, góp phần tăng thu tiền sử dụng đất thì tại nhiều địa bàn thị trường bất động sản còn khó khăn, việc tổ chức đấu giá đất chưa triển khai được, còn 36/63 địa phương tiến độ thu tiền sử dụng đất đạt thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

XUÂN SANG