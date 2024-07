Cao điểm 500 ngày để hoàn thiện cao tốc từ Cao Bằng-Cà Mau

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, diễn ra vào 6/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Kinh tế phục hồi trở lại

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tập trung phân tích sâu những mặt được, chưa được; bài học kinh nghiệm công tác điều hành, quản lý thời gian qua; đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để chỉ đạo, điều hành trong tháng 7 và những tháng còn lại của năm 2024 và những năm tới, nhất là những vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý.

Kết luận hội nghị, điểm lại 11 kết quả nổi bật, Thủ tướng cho biết, tăng trưởng GDP quý II phục hồi mạnh, đạt 6,93%, tính chung 6 tháng đạt 6,42%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2023 là 3,84% và vượt kịch bản tại Nghị quyết 01 dự kiến là từ 5,5 đến 6%.

Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam như ADB, Standard Chartered, HSBC dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam khoảng 6%; IMF đánh giá Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 với dự báo tăng trưởng 6,4% giai đoạn 2024-2029…

Nêu mục tiêu phấn đấu trong quý III đạt mức tăng trưởng từ 6,5-7%, lạm phát dưới 4,5%; ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn; đảm bảo an ninh tiền tệ, tài chính quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả…, Thủ tướng quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành để đạt mục tiêu đề ra, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024.

Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp đồng bộ, hài hòa và tạo thuận lợi cho việc thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tăng cường công tác quản lý giá; kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, nhất là kiểm soát giá lương thực thực phẩm, xăng dầu và có lộ trình tăng giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý phù hợp, tránh tăng giá cùng lúc nhiều hàng hóa, dịch vụ trong khi tăng lương; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; kiên quyết không để thiếu điện.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển 29,9 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ chi tiết; tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn ODA; phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao. Xây dựng, tổ chức tốt chương trình thi đua 500 ngày nỗ lực cố gắng hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc để năm 2025 hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

LAN ĐỨC