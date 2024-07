Khó khăn bủa vây người nuôi cá

Thời tiết cực đoan, dịch bệnh, chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá bán giảm mạnh khiến người nuôi cá gặp nhiều khó khăn, có hộ phải treo lồng, bỏ nghề.

Nuôi cá biển lồng bè trên sông Chà Và ở hộ ông Hoàng Xuân Đài (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).

Giá bán giảm mạnh

Ông Hoàng Xuân Đài có 30 lồng bè với tổng diện tích khoảng 1.000m2 mặt nước nuôi các loại cá biển (cá chim, chẽm, mú, cam…) trên sông Chà Và ở xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Từ đầu năm đến nay, cả nhà ông như “đứng trên lửa, ngồi trên than” khi giá bán cá cứ giảm từng ngày.

Cụ thể, sau Tết, giá cá mú từ 260.000-270.000 đồng/kg giảm dần đến nay chỉ còn 180.000 đồng/kg. Kế đến là cá chim các loại (vây trắng, vây vàng) giảm 50.000-60.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái, hiện có giá 130.000-150.000 đồng/kg. Cá chẽm cũng giảm 30.000 đồng/kg, hiện còn 75.000 đồng/kg,…

Trong khi đó, thời tiết năm nay khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, rồi lại chuyển sang mưa dễ làm tôm, cá bị sốc nhiệt chết hoặc phát sinh dịch bệnh, chậm lớn, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, tỷ lệ sống của các loài nuôi.

“Tỷ lệ sống của cá biển nuôi trong năm nay rất thấp, chỉ được 50%. Riêng cá mú càng thê thảm hơn, tôi thả 10.000 con giống mà chỉ có gần 800 con sống, tỉ lệ chưa được 10%. Tiền bán cá còn chưa đủ bù tiền mua cá giống. Do thời điểm giao mùa, nắng nóng chuyển sang lạnh, rồi nóng lại, thời tiết cực đoan thế, người còn bệnh nói chi đến cá”, ông Đài than.

Ông Đài cho biết thêm, giá cá mú giống rất cao, 28.000 đồng/con loại 10cm. Ông thả 10.000 con cá giống, nuôi gần cả năm, tháng rồi xuất bán ông thu được chưa tới 100 triệu đồng, trong khi tiền cá giống đã là 280 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác như thức ăn, nhân công, thuốc men,…

“Do nuôi lỗ, cá chết nên nhiều hộ nuôi lồng bè ở khu vực sông Chà Và đã treo lồng, bỏ nghề lên bờ tìm việc làm khác hoặc chuyển nghề sang nuôi con khác như hàu, ít vốn hơn”, ông Đài cho hay.

Xác nhận lời ông Đài, ông Nguyễn Xuân Linh, quản lý phụ trách vùng Đông Nam Bộ Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long (chuyên cung cấp con giống, thuốc men và thức ăn cho thủy sản nuôi) cho biết, số lượng người nuôi cá biển lồng bè ở Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay đã giảm mạnh so với năm ngoái. Số lượng cá biển giống và lượng thức ăn chăn nuôi công ty bán ra ở địa bàn này 6 tháng đầu năm 2024 giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng cường phòng bệnh cho cá

Theo Chi cục Thủy sản, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong tháng 6/2024 là 5.367ha, giảm hơn 300ha so với đầu năm và giảm 12,1% so với kế hoạch mùa vụ cả năm 2024. Trong đó, diện tích cá lồng bè, cá biển là 370ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 11.100 tấn, trong đó sản lượng cá nuôi nước mặn, lợ là 607 tấn, đạt chưa tới 85% so với cùng kỳ.

Đại diện Chi cục Thủy sản đánh giá, năm nay thời tiết khắc nghiệt, nhất là thời điểm giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt và xuất hiện những trận mưa vừa đến mưa to, làm cho các yếu tố môi trường thay đổi đột ngột, tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh nguy hiểm đối với thủy sản nuôi. Thêm vào đó, giá vật tư đầu vào (thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thuốc thủy sản) tăng từ 5-10% làm tăng chi phí sản xuất, trong khi giá bán giảm gây nhiều khó khăn cho người nuôi.

Hàng tháng, Chi cục Thủy sản đều thực hiện công tác thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo tần suất 2 lần/tháng (gồm 10 chỉ tiêu: pH, độ mặn, độ kiềm, NH4, NO2; H2S; COD; Cu; Fe; Mn). Số lượng mẫu thu được trong 6 tháng đầu năm 2024 là 130 mẫu. Số lượt chỉ tiêu môi trường phân tích được là 1.240 lượt, trong đó 975 chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép và 265 chỉ tiêu vượt quá giới hạn cho phép (gồm NH4 vượt 97/130 mẫu; NO2 vượt 45/130 mẫu; COD vượt 123/130 mẫu).

Trên cơ sở đó, chi cục đã đưa ra các khuyến cáo phù hợp cho bà con nông dân trong nuôi trồng thủy sản đối với các chỉ tiêu nằm ngoài giới hạn cho phép và hướng dẫn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, định hướng nuôi trồng thủy sản.

Để hiệu quả nuôi tốt hơn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng lưu ý người nuôi chọn con giống và thả cá giống vụ mới đúng mùa vụ và tăng cường vitamin để tăng sức đề kháng cho cá. “Thời điểm thả cá giống tốt nhất là từ tháng 4-7 hàng năm. Bởi thời tiết lúc này đã ấm hơn, môi trường nước ít biến động nên tỷ lệ sống tốt hơn thời điểm tháng 9, 10 mưa nhiều làm chất lượng nguồn nước kém, cá dễ bị nhiễm bệnh ký sinh trùng chết hàng loạt”, bà Đào Thị Thanh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ khuyến nông và hỗ trợ nông dân Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn.

Bài, ảnh: NGỌC MINH