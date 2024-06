Lương chưa tăng mà giá đã tăng

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,14% so với tháng 4, so với cùng kỳ năm trước tăng 6%. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024 giá tiêu dùng tăng 5,72%. Chỉ số giá một số nhóm hàng tháng 5 so với tháng trước như sau: lương thực tăng 1,75%, chỉ số giá gạo các loại tăng 2,08%, ngô tăng 18,72%; giá thực phẩm tăng 0,74%, trong đó giá thịt heo tăng 1,73%, thịt gia cầm khác tăng 1,44%; quả tươi, chế biến tăng 3,33%... do rau củ các loại bị ảnh hưởng của thời tiết, nguồn hàng thiếu… là nguyên nhân chính làm CPI tăng.