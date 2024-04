Sẽ xây dựng cầu Cỏ May 3 nối Vũng Tàu và Long Điền

Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh thông tin cụ thể về Dự án cầu Cỏ May 3 nối Vũng Tàu Long Điền.

Mô hình cầu Cỏ May 3. Ảnh cắt từ video clip do Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh cung cấp.

Cầu Cỏ May 3 thuộc Dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994). Cầu Cỏ May 3 bắt đầu từ km2+950 và kết thúc tại km3+510. Cầu bắc qua sông Cỏ May nối phường 12 (TP.Vũng Tàu) với xã An Ngãi (huyện Long Điền).

Cầu Cỏ May 3 nối phường 12 (TP.Vũng Tàu) với xã An Ngãi (huyện Long Điền). Ảnh cắt từ clip do Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh cung cấp.

Cầu dài 501,9m, khổ thông thuyền 60x7m. Phần cầu trên đường cao tốc được thiết kế với vận tốc 100km/h, phần đường song hành thiết kế với vận tốc 60km/h.

Dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) đã được HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 31/5/2023.

Dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) có tổng mức đầu tư khoảng 5.193 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, cán bộ Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành Giao thông tỉnh, hiện nay, Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế - dự toán và phối hợp với các chủ sở hữu, thực hiện kiểm kê để di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi thi công dự án.

Dự kiến hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong quý III/2024.

PHÚC LƯU – BÁ LỘC