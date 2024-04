Thu ngân sách khả quan

Kết thúc quý I/2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 28% so với dự toán và tăng 9% so với cùng kỳ. Đây là con số rất khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, kinh tế trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn.

Số thu ngân sách quý I/2024 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thực hiện là 719 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng 14% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan.

Lực đẩy từ DN hóa dầu

Thông tin từ Sở Tài chính cho biết, năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước 88.600 tỷ đồng, cao hơn so với dự toán Trung ương giao là 6.630 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu dầu thô 28.600 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 18.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước nội địa là 42.000 tỷ đồng.

Ông Ngô Phước Thành, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, để đạt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, phân tích nhận định những khó khăn, thách thức, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. Nhờ đó, kết thúc quý I/2024 số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hơn 24.650 tỷ đồng, đạt gần 28% so với dự toán và tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô là 8.669 tỷ đồng, đạt 30% so với dự toán và bằng 102,6% so với cùng kỳ. Thu thuế xuất nhập khẩu 5.252 tỷ đồng, đạt 29% so với dự toán và bằng 128% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) gần 10.728 tỷ đồng, đạt 25,5% so với dự toán và bằng 106,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong 3 khoản thu trên, nguồn thu từ xuất nhập khẩu tăng cao là do Công ty Hóa dầu Long Sơn đưa vào vận hành từ năm 2024 nên số thuế phải thu của mặt hàng nhập khẩu hóa chất tăng. Số thu ngân sách quý I/2024 từ Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn là 719 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng 14% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan. Bên cạnh đó các mặt hàng nhập khẩu như dăm gỗ, sắt thép, máy móc thiết bị cũng tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Ở cấp địa phương, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quý I là 2.830 tỷ đồng, đạt 28% so với dự toán và bằng 130% so với cùng kỳ. 6/8 huyện, thị xã, thành phố có số thu đạt tiến độ thu bình quân của dự toán giao. Cụ thể, TP.Vũng Tàu đạt 28,8% so với dự toán; TP.Bà Rịa đạt 48,4%; TX.Phú Mỹ đạt 26,3%; huyện Long Điền đạt 26%; huyện Đất Đỏ đạt 31,6%.

Người lao động dầu khí trên giàn Sư Tử Trắng.

Triển khai nhiều giải pháp tăng thu

Theo Sở Tài chính, dù đã đạt được những kết quả khả quan trong quý I, nhưng công tác thu ngân sách vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, Trung ương ban hành chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất. Do đó, thu ngân sách nhà nước nội địa năm 2024 của tỉnh dự kiến giảm 670 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng dự kiến giảm 580 tỷ đồng; tiền thuê đất dự kiến giảm 90 tỷ đồng).

Ngoài ra, thu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu dự kiến không đạt so với dự toán giao khoảng 1.000 tỷ đồng (8.200 tỷ đồng/9.200 tỷ đồng). Nguyên nhân là do tình hình sản xuất giảm nên sản lượng bia tiêu thụ giảm, do đó nguồn thu nộp ngân sách năm 2024 dự kiến không đạt kế hoạch đề ra.

Để bù đắp các nguồn thu ngân sách dự kiến gặp khó khăn trong năm 2024, Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan rà soát, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể, có các giải pháp để đảm bảo nguồn thu từ đất; trong đó xác định giá đất cụ thể của 50 dự án để tính tiền giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; giải pháp để bảo đảm nguồn thu ngân sách từ việc tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước khi được bố trí tái định cư, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chung cư; nguồn thu bán đấu giá đất công, cơ sở nhà đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh…

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tập trung triển khai một số giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách khác như: Nguồn thuế vãng lai, nhất là nguồn thu thuế vãng lai đối với các nhà thầu thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngành thuế rà soát, tính toán lại giá thuê đất của các dự án có điều chỉnh quy hoạch; các dự án thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá thuế đất; các dự án đã có quyết định thuê đất, giao đất nhưng chưa xác định giá đất; các dự án có sử dụng phần mặt đất, mặt nước, nhằm bảo đảm thu đủ tiền thuê đất theo quy định pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tập trung tuyên tuyền đến cá nhân, hộ gia đình khẩn trương hoàn tất thủ tục và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng đất; Tập trung triển khai thực hiện các chính sách về đất đai, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định.

