Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Các nhóm ngành chính đều tăng trưởng cao hơn hoặc bằng so với nghị quyết đề ra. Đó là những thông tin tích cực được công bố tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 diễn ra chiều 7/3.

Nhiều ngành tăng cao

Thông tin tại cuộc họp, đại diện Sở KH-ĐT cho biết, tháng 2/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Lũy kế 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 11,27% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,23%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,12%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 5,44% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi tăng 7,18%, khối lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 38,13%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,43%, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) tăng 11,12% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư và phát triển DN tăng cao. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và tăng thêm đạt hơn 392 triệu USD và 10,717 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Riêng dự án đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và điều chỉnh tăng vốn trong 2 tháng đầu năm tăng 5,39 lần so với cùng kỳ, đạt gần 20% kế hoạch năm. Vốn đầu tư trong nước đạt gần 52% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông... triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tháng 2 vẫn còn một số hạn chế. Đó là tổng thu ngân sách ước giảm 1,7% so với cùng kỳ, công tác tổ chức đấu giá các khu đất dự kiến năm 2024-2025 triển khai còn chậm, tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn, tương đương 1,48%.

Tập trung giải pháp tăng nguồn thu

Trước thực trạng trên, trong tháng 3, tỉnh sẽ tiếp tục các giải pháp để phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung các nguồn thu phát sinh mới, nguồn thu tiềm năng, khai thác triệt để nguồn thu; kiểm soát tăng nguồn thu thuế theo quy định đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản vãng lai, xây dựng nhà ở tư nhân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Chương trình hành động số 155/QĐ-UBND ngày 18/1/2024 của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là chuẩn bị chu đáo hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với xúc tiến đầu tư năm 2024 và lễ khánh thành dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam; tiếp tục triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; khẩn trương tổ chức kế hoạch đấu giá đất năm 2024...

