Để có những chuyến tàu ra, vào an toàn

Năm 2023 có 1.371 lượt tàu container trọng tải trên 100 ngàn DWT vào, rời cụm cảng Cái Mép-Thị Vải (CM-TV), tăng 24% so với năm 2022. Để những chuyến tàu cập cảng an toàn có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ hoa tiêu hàng hải.

Hoa tiêu Vungtauship thực hiện việc dẫn tàu tại Cảng CMIT.

Giàu kinh nghiệm, giỏi kỹ năng nghiệp vụ

CM-TV là cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu container lớn nhất thế giới, với sức chở trên 24.000 TEU. Tàu khách có sức chở hơn 4.000 hành khách, tàu hàng rời có sức chở đến 100.000 DWT tàu LNG có sức chở đến 100 ngàn tấn.

Do đó, để những chuyến tàu cập cảng an toàn, đòi hỏi phải có đội ngũ hoa tiêu được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm. Hoa tiêu ngoại hạng Vũ Ngọc An, Giám đốc Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu thuộc Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu-Vungtauship cho biết, đối với một hoa tiêu hàng hải ngoại hạng, yêu cầu bắt buộc phải dẫn mọi loại tàu biển ra, vào các tuyến dẫn tàu mà công ty được giao dù đó là loại tàu chở container, chở hàng rời, hóa chất. Mỗi con tàu có đặc tính, thông số kỹ thuật khác nhau, nhiệm vụ của hoa tiêu là phải chỉ huy điều khiển được tất cả các loại tàu ra, vào vùng nước cảng biển.

“Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu hiện đang phụ trách luồng hàng hải CM-TV, sông Dinh và thêm một số tuyến luồng nhỏ. Trong đó, luồng CM-TV là tuyến luồng chính có mật độ tàu thuyền hoạt động rất lớn (có thể nói là lớn nhất Việt Nam với trung bình khoảng 270 lượt tàu/ngày qua lại). Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây mất an toàn hàng hải. Tuy vậy, nhiều năm qua các chuyến tàu ra, vào các tuyến luồng hàng hải mà công ty được giao tuyệt đối an toàn”, ông Vũ Ngọc An chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Cẩm, Tổng Giám đốc VungTau Ship, năm 2023, lực lượng hoa tiêu đã dẫn 14.600 lượt tàu ra vào các cảng biển. Trong đó có cả những “siêu tàu”. Điển hình là tàu container OOCL Spain, chiều dài 400m, sức chứa 24.000 TEU vào tháng 3/2023. Tiếp đó, tháng 7/2023 đã dẫn tàu LNG khí hóa lỏng tự nhiên vào cập cảng PV Gas, đánh dấu bước nhảy vọt trong trình độ chuyên môn của hoa tiêu. Việc đón trả thành công những tàu mẹ đi thẳng qua bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ, đi châu Âu đã khẳng định uy tín của ngành hàng hải Việt Nam nói chung và đội ngũ hoa tiêu trong tỉnh nói riêng.

Ông Sundeep Dhanker thuyền trưởng tàu MAERSK EMERALO, quốc tịch Singapore chia sẻ, hoa tiêu hàng hải chính là những người hiểu nhất về vùng nước cảng biển nơi họ làm việc. Họ là những người dẫn đường giúp cho các tàu ra vào cảng an toàn. Tại các cảng thuộc CM-TV dịch vụ hoa tiêu rất tốt, thân thiện, chuyên nghiệp. Bản thân ông cũng như nhiều thuyền trưởng quốc tế hoàn toàn tin tưởng vào các hoa tiêu.

Không ngừng nâng cao nghiệp vụ

Trong những ngày đi cùng hoa tiêu hàng hải để ghi nhận công việc của họ, chúng tôi nhận thấy tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc của ngành hoa tiêu. Bởi có hơn 95% số tàu vào, ra các tuyến luồng hàng hải là tàu nước ngoài. Do đó, việc nâng cao nghiệp vụ đều được các DN chú trọng.

Công ty Hoa tiêu Tân Cảng hiện đang đảm nhiệm 7 tuyến dẫn tàu cập, rời các bến cảng do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn khai thác. Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoa tiêu dẫn tàu, hàng năm công ty đều cú trọng đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều hoa tiêu đã tham gia những khóa điều động nâng cao các tàu siêu trường, siêu trọng tại các nước có ngành hàng hải tiên tiến như: Hà Lan, Bỉ, Hoa Kỳ, Canada... Đến nay, công ty đã có 68 hoa tiêu với 45 hoa tiêu ngoại hạng (chiếm hơn 66% tổng số hoa tiêu của đơn vị và chiếm 1/4 số hoa tiêu ngoại hạng của cả nước).

Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng Lương Mai Hải, công ty Hoa tiêu Tân Cảng cho biết, với một hoa tiêu hàng hải ngoại hạng như anh yêu cầu bắt buộc phải thông thạo tiếng Anh và nắm rõ “như trong lòng bàn tay” các tuyến luồng hàng hải mà công ty đảm nhận.

Còn Vungtauship, hàng năm đều tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cập nhật kiến thức mới, thực tập trên mô phỏng dẫn tàu container trọng tải lớn; cử nhiều hoa tiêu trẻ tham gia các khóa đào tạo dài hạn ở nước ngoài; thường xuyên tổ chức các khóa học tiếng Anh hàng hải cho các hoa tiêu. Từ đó, chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ hoa tiêu không ngừng được nâng lên, được các hãng tàu lớn trên thế giới đánh giá cao.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN