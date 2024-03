Cửa hàng tạp hóa xanh

Cửa hàng mang tên Limart- Zero waste (tại số 27 Lý Tự Trọng, phường 1, TP.Vũng Tàu) bày bán toàn sản phẩm xanh và tái chế. Mong muốn của chủ cửa hàng là viết tiếp câu chuyện lan tỏa lối sống xanh với những sản phẩm tiêu dùng hữu ích cho sức khỏe, thân thiện môi trường và xinh xắn để làm quà tặng du lịch.

Lâm Thụy Phương giới thiệu các mặt hàng thân thiện môi trường tại Limart - Zero waste (số 27 Lý Tự Trọng, phường 1, TP.Vũng Tàu).

Lan tỏa lối sống xanh

Ai quan tâm đến những câu chuyện truyền cảm hứng sống xanh, chắc chắn đã nghe đến Limart - zero waste, một dự án được Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE) thuộc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam vinh danh tạo tác động xã hội Việt Nam năm 2020 - iMap Choice 2020. Limart - Zero waste tại số 27 Lý Tự Trọng, phường 1, TP.Vũng Tàu là cửa hàng nhượng quyền thương hiệu đầu tiên của Limart - Zero waste trên cả nước.

Chị Lâm Thụy Phương, chủ cửa hàng chia sẻ, tháng 10/2023, một người bạn đang du học ở Đức nhờ tìm kiếm sản phẩm cho dự án kinh doanh về môi trường. Bạn đặt ra yêu cầu sản phẩm phải thuần chay hoặc tái chế, chứa đựng giá trị của sự tử tế trong đó.

Lên mạng tìm kiếm, liên hệ rồi đến tận xưởng sản xuất của Limart - Zero waste, Phương tận mắt chứng kiến “lời nói đi đôi với hành động” của nhóm sáng lập Limart - Zero waste. Đó là nỗi lòng đau đáu với vấn nạn ô nhiễm môi trường, quá trình tự nghiên cứu, sản xuất ra các sản phẩm đảm bảo thuần tự nhiên. Vòng đời mới của rác tái chế với những chiếc túi xách bắt mắt, tiện dụng xuất xưởng. Và đặc biệt, sự tử tế trong đồng hành, trao quyền cho người yếu thế, người khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật tham gia chính vào các công đoạn sản xuất, bán hàng.

Phương quyết định đặt túi xách từ nhựa tái chế gửi cho bạn ở Đức. Lô hàng đầu tiên đến Đức bán hết rất nhanh. Phương cũng mua xà phòng, nước rửa chén, nước giặt, nước tẩy rửa của Limart - Zero waste về dùng thử thì thấy da tay không bị khô, bong tróc. Hương tự nhiên dịu nhẹ, lành tính.

“Vũng Tàu đang xây dựng thành phố du lịch xanh - sạch càng cần nhiều hơn nữa những hành động tạo ra giải pháp đúng trọng tâm của khái niệm sống xanh, tác động trực tiếp bảo vệ môi trường. Các mặt hàng của Limart - Zero waste chủ yếu phục vụ tiêu dùng, chăm sóc nhà cửa, vệ sinh thân thể, làm quà tặng xanh thân thiện với môi trường. Tôi cũng muốn kinh doanh cái gì đó hướng mọi người làm quen dần với những sản phẩm không gây hại cho môi trường nên cuối 2023, tôi đặt vấn đề nhượng quyền thương hiệu Limart - Zero waste”, Phương chia sẻ.

Sản phẩm tiêu dùng hữu ích

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị mặt bằng, đầu tháng 3, cửa hàng tạp hóa “xanh” nhượng quyền thương hiệu Limart - Zero waste do Lâm Thụy Phương làm chủ chính thức khai trương. Mặt bằng nhỏ gọn, nhưng thiết kế mang đến cảm nhận mới mẻ và độ phủ “xanh”. Trên tường thông điệp của nhà sáng lập thương hiệu, sứ mệnh kiến tạo lối sống xanh, các liệu pháp chữa lành từ thảo dược, hướng dẫn cơ chế tạo ra lợi khuẩn cho làn da nhạy cảm…

Limart - Zero waste bày bán gần 200 sản phẩm chính hiệu của lối sống xanh, gồm sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, nước rửa tay, xà bông được lên men từ công nghệ vi sinh thực vật, có nguồn nguyên liệu chính là đậu nành, trái bồ hòn, lá dứa hay hương bưởi. Bàn chải đánh răng bằng tre, ống hút tre, sáp thơm chiết xuất từ thiên nhiên. Các loại tinh dầu, son, nước hoa chiết xuất từ thảo dược… Bao bì đóng gói làm từ giấy hoặc vật liệu tiêu hủy được thiết kế duyên dáng, có thể làm quà tặng.

Đặc biệt, cửa hàng còn kinh doanh theo hình thức refill. Khách hàng có thể mang chai đựng đến mua chất lỏng như nước rửa chén, nước giặt sinh học... Đây là hình thức tái sử dụng vỏ chai nhựa vừa tiết kiệm về kinh tế mà còn bảo vệ môi trường.

“Việc khơi nguồn kinh doanh xuất phát từ đáp ứng nhu cầu của bản thân. Tôi quyết tâm theo đuổi nó với mong muốn góp thêm đốm lửa lan tỏa lối sống xanh truyền cảm hứng hạn chế rác thải trong cộng đồng, ủng hộ tiêu dùng sản phẩm thuần tự nhiên và sản phẩm tái chế”, Phương nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA