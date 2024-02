Nhộn nhịp mua bán vàng ngày vía Thần Tài

Từ 6h sáng ngày 19/2, các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh đã mở cửa hoạt động, thay vì 8h như mọi ngày để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Khách hàng chọn mua vàng tại cửa hàng PNJ New Center Bà Rịa trưa 19/2.

Mua vàng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng, nhằm ngày 19/2) với hy vọng năm mới tài lộc và may mắn đã trở thành thói quen của nhiều người.

Từ 6h sáng ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc như PNJ, DOJI, Kim Minh, Ngọc Xuân… khách đã đến tham quan và chọn mua vàng. Dự kiến, các cửa hàng sẽ phục vụ đến những vị khách cuối cùng trong ngày, đóng cửa lúc 23h.

Theo khảo sát, các sản phẩm vàng phục vụ thị trường vía Thần Tài năm nay được các DN kinh doanh vàng đưa ra với nhiều mẫu mã độc đáo, nhiều kích cỡ với độ tinh xảo cao, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn sang trọng như 1 món đồ trang trí trên bàn làm việc, phòng khách…

Trong đó, sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất là nhẫn và tượng vàng Thần tài, vàng miếng với các biểu tượng Phúc, Lộc, Tài, Rồng... và chủ yếu là trọng lượng nhỏ để cầu may trong năm mới. Lượng khách tới giao dịch tăng mạnh so với ngày thường.

Ghi nhận tại cửa hàng PNJ New Center Bà Rịa (269A Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa) có rất đông người tới mua vàng. 100% nhân viên cửa hàng được huy động để phục vụ khách hàng. Đại diện cửa hàng cho biết, ngày thường cửa hàng mở cửa phục vụ lúc 8h thì ngày vía Thần Tài, cửa hàng mở cửa lúc 6h. Lượng khách đến mua sắm vàng trong dịp vía Thần Tài tăng so với ngày thường và sản phẩm bán chạy nhất là vàng miếng SJC Tài, Lộc, nhẫn trơn 9999 loại 1 chỉ, 2 chỉ.

Chị Thùy Trang (TP. Bà Rịa) cho biết, năm nào chị cũng đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài với mong ước cầu may mắn cho gia đình.

“Năm nay, tôi chọn mua 2 chỉ vàng miếng của PNJ với chữ Tài và Lộc. Tôi chọn 2 chữ này mong muốn một năm mang đến nhiều tài lộc trong cuộc sống, công việc và mọi việc đều phát triển”, chị Trang bày tỏ.

Trong khi đó, khảo sát tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức và kim cương Doji Vũng Tàu (256 Bacu, TP. Vũng Tàu), ngay từ khi mở cửa lúc 6h30, lượng khách ra vào mua vàng cũng khá nhộn nhịp. So với ngày thường lượng khách đến giao dịch vàng tăng mạnh.

Khách hàng đến Doji giao dịch trong ngày vía Thần Tài chủ yếu chọn các sản phẩm vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999, vàng mang hình Thần Tài, linh vật Rồng với trọng lượng 1 chỉ, 2, chỉ, các loại charm…

Khách hàng chọn mua vàng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức và kim cương Doji Vũng Tàu trưa 19/2.

Ông Phan Kiều Anh Tài, Trưởng Trung tâm vàng bạc trang sức DOJI Vũng Tàu cho biết, dịp vía Thần Tài năm nay, DOJI tung ra nhiều sản phẩm vàng như vàng miếng, vàng nhẫn, charm… với nhiều trọng lượng khác nhau để khách hàng dễ lựa chọn.

“Từ lúc mở cửa đến cuối giờ trưa lượng khách ra vào cửa hàng giao dịch khá đông, chúng tôi huy động 100% nhân viên để phục vụ khách hàng đến mua trực tiếp và giao hàng cho khách đặt hàng qua hệ thống online trước đó”, ông Anh Tài thông tin.

Khách hàng hài lòng với các sản phẩm vàng trong ngày vía Thần Tài

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Kim Minh - Thành Thi, chủ tiệm vàng Kim Minh (306, Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu) cho biết, dịp vía Thần Tài năm nay, lượng khách đến giao dịch tăng nhưng phân bổ ra các ngày trước đó nên trong sáng 19/2 khách không tập trung quá đông cùng một lúc, trung bình mỗi lượt khoảng 20-25 khách.

Ngoài khách lẻ mua vàng miếng, trang sức, nhiều DN, khách hàng cá nhân đã đặt cọc trước và hẹn lấy vàng trong ngày Thần Tài. Trong đó, vàng miếng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, nhẫn vàng 9999 được nhiều người đặt mua nhất, bởi loại vàng này dễ sử dụng, cất giữ, khi bán không mất giá.

Khách hàng mua vàng tại tiệm vàng Kim Minh, TP. Vũng Tàu

Chị Vũ My (TP. Vũng Tàu) cho biết: “Năm nay tôi chọn mua nhẫn kim tiền mong may mắn cả năm. Tôi làm kinh doanh nên chọn ngày vía Thần Tài để mua vàng cũng mong ước công việc kinh doanh một năm được phát đạt, may mắn”.

Sức mua vàng trong ngày Thần Tài đều tăng mạnh so với ngày thường. Tuy nhiên giá cả lại giảm so với những ngày trước đó.

Việc giá vàng giảm giá trong ngày vía Thần Tài được cho là động thái lạ khi vào dịp này từ nhiều năm nay, kim loại quý này đều được điều chỉnh tăng giá.

Cụ thể, lúc 10h15, Công ty Vàng bạc đá quý SJC giảm 900 ngàn đồng/lượng vàng miếng ở cả hai chiều mua-bán, xuống 74,5-77,5 triệu đồng.

Cùng thời điểm,Tập đoàn DOJI cũng giảm 700-900 ngàn đồng/lượng vàng miếng và vàng ép vỉ Thần Tài, đưa giá vàng về mức 74,5-77,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, hệ thống PNJ giá vàng SJC giữ ở mức ổn định ở mức 75-78 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU