Khai thác hiệu quả quỹ đất để thu hút đầu tư

Ngày 16/2, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng tháng 1, triển khai nhiệm vụ quý 1/2024.

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ) đang thu hút được nhiều dự án sử dụng công nghệ hiện đại, vốn đầu tư lớn. Trong ảnh: Sản xuất sản phẩm thạch cao tại Nhà máy Yoshino Gypsum Việt Nam Phú Mỹ (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3). Ảnh: TRÀ NGÂN

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,08% so với cùng kỳ

Trong tháng 1, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 7/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh khóa VII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương đã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cho các đơn vị cấp dưới và đang triển khai những nhiệm vụ được giao.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 đạt được một số kết quả chủ yếu. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt hơn 34,8 ngàn tỷ đồng, tăng 18,08% so với cùng kỳ (NQ 10,11%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trừ dầu tăng 22,64% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.805 tỷ đồng, tăng 15,01% so với cùng kỳ (NQ 4,0%). Khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 7,3 triệu tấn, tăng 57,7% so với cùng kỳ. Đây là điểm sáng về phát triển kinh tế trong tháng 1.

Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 549 tỷ đồng, giảm 1,99% so với cùng kỳ (NQ 13%); doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 20,5 tỷ đồng, tăng 18,26% so với cùng kỳ (NQ 13,33%). Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 595 ngàn lượt, giảm 2,97%; riêng khách quốc tế lưu trú đạt 14.000 lượt, giảm 3,48% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 494 triệu USD, tăng 2,07% so với cùng kỳ (NQ 3,28%). Kim ngạch nhập khẩu đạt 630 triệu USD, giảm 4,69% so với cùng kỳ (NQ 3,05%).

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện tháng 1 là 8.385 tỷ đồng, đạt 9,46% dự toán; giảm 1,1% so cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu khí khoảng 2.735 tỷ đồng, đạt 9,56% dự toán, tăng 10,82% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.488 tỷ đồng, đạt 8,26% dự toán, tăng 8,28% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 4.162 tỷ đồng (NQ 42.000 tỷ đồng), đạt 9,91% dự toán, giảm 10,22% so cùng kỳ, trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 2.351,62 tỷ đồng, đạt 10,3% dự toán, giảm 15,4% so cùng kỳ.

Trong các khoản thu ngân sách, lớn nhất vẫn là thu từ khu vực DN đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài 1.681 tỷ đồng; tiếp theo là thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 707 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 457 tỷ đồng; thu xổ số 351 tỷ đồng; thu từ khu vực DN nhà nước Trung ương 291 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 233 tỷ đồng.

Khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông, tài nguyên

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho rằng, năm 2024, khó khăn và thách thức có thể cao hơn dự báo. Năm 2024 cũng là năm có rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Do đó, các sở, ngành, địa phương và người đứng đầu tiếp tục thay đổi lề lối làm việc, giải pháp đưa ra phải rõ ràng, thực chất. Thời gian hành chính hóa kéo dài sẽ giảm thời gian thực hiện, thi công. Đặc biệt là phải đồng hành, dám nghĩ, dám làm, phát huy quỹ đất để thu hút đầu tư; khai thác không gian kinh tế, tài nguyên hiệu quả.

“Các cấp ủy tiếp tục quan tâm, sâu sát hơn trong các công việc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng. Ngay trong tháng 2 này, Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với từng địa phương về các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung về công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông đã hoàn thành, tài nguyên để tạo nguồn thu…”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

NGỌC NGUYỄN