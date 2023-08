Né thu phí, xe khách du lịch tràn vào khu dân cư

Từ khi TP. Vũng Tàu tổ chức thu phí đậu xe dưới lòng đường, xe khách du lịch né thuế phí tràn vào khu dân cư để dừng, đậu. Tình trạng này ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, gây bức xúc cho người dân.

Lực lượng chức năng khảo sát việc lắp đặt biển “cấm đỗ xe” tại một số tuyến hẻm, khu dân cư trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ảnh: MINH TÂM

Xe khách tràn vào khu dân cư

6 giờ 30 phút sáng chủ nhật 20/8, bà V.T.T (nhà ở hẻm số 1 Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) bất ngờ khi hàng chục xe ô tô của khách du lịch từ 5 chỗ, 7 chỗ đến 16 chỗ, 45 chỗ đậu tràn cả hai bên đường hẻm, đậu cả trên vỉa hè, lấp kín của tuyến đường vào khu tái định cư Thắng Tam, phía trong hẻm này.

Theo bà V.T.T, số 1 Hồ Quý Ly là hẻm cụt nhưng đường hẻm rộng 13m có vỉa hè. Bình thường, hẻm chỉ có ít xe ô tô của một số hộ gia đình trong khu dân cư đậu, cuối tuần có thêm một số xe 7-16 chỗ của khách du lịch lưu trú tại một số homestay. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7 đến nay, khi tuyến đường Võ Thị Sáu bắt đầu thực hiện thu phí đậu xe dưới lòng đường, xe tràn vào khu dân cư đậu kín mít, cản trở lối ra vào của người dân. Cũng trong giờ sáng đó, phía đường Võ Thị Sáu chỉ cách hẻm số 1 Hồ Quý Ly khoảng 100m, những ô kẻ vạch vàng dưới lòng đường không có chiếc xe nào đậu.

Nhiều xe khách du lịch đậu trong khu dân cư Lạc Long Quân (phường 2) gây cản trở giao thông. Ảnh: THÁI NGÔ

Tương tự, người dân sống trong khu dân cư Lạc Long Quân (phường 2, TP. Vũng Tàu) lại có thêm chuyện bức xúc khi xe ô tô du lịch đậu kín mít tất cả các tuyến đường trong khu dân cư này. Trục đường chính khu dân cư Lạc Long Quân rộng hơn 20m nhưng nhiều đêm xe đậu thành 4 dãy hàng dọc, không có lối cho xe của người dân đi về nhà. Bức xúc, bực bội và đã từng phản ánh trên nhiều diễn đàn và phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vấn nạn này vẫn chưa được giải quyết.

Bà Trần Thị Toàn, khu phố trưởng KP.6, phường 2 cho hay, các cơ sở kinh doanh lưu trú cho khách thuê thường cho xe đưa đón khách du lịch đậu đỗ bát nháo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư. Đặc biệt, khi TP.Vũng Tàu tổ chức thu phí đậu xe dưới lòng đường tại một số tuyến, xe khách du lịch lại tràn vào đậu trong khu dân cư Lạc Long Quân ngày càng đông. “Khi bị nhắc nhở, tài xế xe cho rằng khu vực không có biển cấm nên vẫn đậu. Nhiều trường hợp, người dân bất lực không vào được chính nhà mình”, bà Toàn nói.

Anh P.V. Th nhà ở khu dân cư Lạc Long Quân cho biết: “Nhiều hôm người nhà bị bệnh phải đưa đi cấp cứu lúc nửa đêm nhưng tôi không thể lái xe ra khỏi nhà, đành phải gọi taxi. Taxi đậu phía xa ngoài hẻm nên phải bế người thân từ trong nhà ra đầu hẻm mới có thể lên xe được”.

Không riêng gì những hẻm rộng lớn, những khu dân cư thoáng đãng có vỉa hè sạch đẹp, hẻm 81 Thùy Vân (phường 2) chỉ rộng khoảng 5m nhưng ngày thường xe khách du lịch cũng đậu cả 2 bên đường. Cuối tuần lượng xe vào hẻm đậu còn nhiều hơn. Ở giữa chỉ còn một lối đi nhỏ, chỉ có xe honda đi lại được.

Ông Lê Văn Trường, cán bộ kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị UBND phường 2 cho biết, hẻm 81 Thùy Vân thông ra đường Nguyễn Hiền. Khu này tập trung đông nhà nghỉ, khách sạn. Tuy nhiên, ngoài lượng xe khách của các khu lưu trú ở đây còn rất nhiều xe khách du lịch nơi khác vào hẻm này “né” thu phí từ tuyến đường Thùy Vân gây nên tình trạng ách tắc tại một đoạn đường khoảng 500m tính từ đầu hẻm 81 đường Thùy Vân vào phía trong.

Rà soát cắm biển cấm đậu

Được biết, trên địa bàn phường 2 tập trung đông khách du lịch và nhiều cơ sở lưu trú nhất trên địa bàn TP. Vũng Tàu với 293 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày gồm: khách sạn, nhà nghỉ và homestay. Đó là nguyên nhân khiến khu vực này lộn xộn bậc nhất về chỗ đậu xe của du khách.

Ngoài các khu dân cư, các tuyến hẻm như trên đã nêu thì còn nhiều nơi khác như hẻm 109 và hẻm 129 Võ Thị Sáu; hẻm 45 Thùy Vân; hẻm 55 đường Hoàng Hoa Thám; khu dân cư Á Châu… cũng có chung tình trạng xe khách du lịch, xe của các nhà hàng, quán ăn né các tuyến thu phí đậu tràn vào hẻm, vào khu dân cư, làm xáo trộn cuộc sống của người dân.

Hàng chục chiếc xe của khách du lịch né thu phí vào đậu đỗ qua đêm tại hẻm số 1 đường Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam. Ảnh: QUANG VŨ

Chẳng hạn hẻm 109 Võ Thị Sáu phía đầu hẻm chỉ rộng 3m nhưng từ khi tuyến đường Võ Thị Sáu thực hiện thu phí, các quán ăn đã “xi nhan” cho xe khách du lịch vào núp trong tuyến hẻm này. Vì vậy, kẹt xe xảy ra ngay từ đầu hẻm.

Anh N.V.H - một người dân sống trong khu dân cư này bức xúc: “Không thể để tình trạng người dân, khách du lịch né thu phí chỗ này thì chạy xe vào chỗ kia được. Vô hình chung, các khu dân cư nằm gần các tuyến đường thu phí đang phải lãnh đủ những bất tiện do việc đậu đỗ xe bát nháo”.

Trước phản ánh của người dân, mới đây Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu và các phường tổ chức khảo sát 80 tuyến đường, hẻm cần lắp đặt biển báo cấm đậu xe ô tô, hệ thống báo hiệu an toàn giao thông. Qua khảo sát, lực lượng chức năng ghi nhận, đúng như phản ánh của người dân, nhiều tuyến đường hẻm, nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố, đặc biệt là phường 2 và phường Thắng Tam thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách du lịch từ 7 chỗ đến hơn 50 chỗ dừng đậu để né các tuyến đường thu phí đậu xe dưới lòng đường. Điều này gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Theo Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã phân rõ mức phạt từ 800 ngàn - 1 triệu đồng đối với hành vi dừng đỗ xe ô tô ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “cấm đỗ xe” hoặc biển “cấm dừng xe và đỗ xe”. Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với các lỗi: dừng xe, đỗ xe bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ; dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt, sẽ phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với hành vi dừng xe, đỗ xe ô tô không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

Ngay sau buổi khảo sát, ngày 21/8, Công an TP. Vũng Tàu đã có văn bản kiến nghị UBND TP. Vũng Tàu và Ban An toàn giao thông TP. Vũng Tàu về việc cắm biển báo giao thông tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Theo đó, Công an TP. Vũng Tàu kiến nghị triển khai lắp biển báo “cấm đỗ xe” đối với xe ô tô từ 29 chỗ trở lên tại khu dân cư Lạc Long Quân (phường 2) nhằm hạn chế tình trạng tập trung đỗ xe trên tuyến đường này gây cản trở việc đi lại của người dân trong khu dân cư. Với các tuyến hẻm, khu dân cư khác, Phòng Quản lý đô thị và Công an TP. Vũng Tàu đang nghiên cứu, đề xuất lắp bảng cấm đậu đối với xe từ 16 chỗ trở lên hoặc cắm bảng cấm đậu theo ngày chẵn, lẽ.

Trung tá Nguyễn Thanh Lam, Công an TP. Vũng Tàu cho hay, khi có bảng “cấm đỗ xe”, các phương tiện vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Ngoài ra, việc cắm biển cấm đậu có giới hạn loại phương tiện từ 16 chỗ trở lên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu dân cư vẫn đậu, đỗ bình thường trước nhà mình.

QUANG VŨ