Thực hiện Công văn số 1888/ATTP-NĐTT của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở NN-PTNT, Sở TTTT, các ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm.

Theo đó, giao Sở Y tế phối hợp với Sở Công thương, Sở NN-PTNT triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh Trung thu, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố... Kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

SONG BÌNH