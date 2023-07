“Trước ngày 30/9 xử lý dứt điểm các công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, làm tốt hơn nữa việc phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao để thu hút du khách đến với thành phố…”. Đó là những nội dung chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố diễn ra vào sáng 31/7.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bức tranh kinh tế khởi sắc

Thông tin tại phiên họp, ông Võ Văn Thành Sang, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Vũng Tàu cho biết, trong điều kiện kinh tế chung của cả nước và tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hậu COVID-19, tháng 7 và 7 tháng năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội thành phố vẫn tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng đạt 5.238 tỷ đồng, tăng 28,73% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 23.573 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 21.952 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến 20/7, thành phố thu ngân sách đạt hơn 2.657 tỷ đồng, đạt 63,52% so dự toán tỉnh giao, bằng 55,63% dự toán thành phố xây dựng.

Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, được thành phố quan tâm tổ chức trang trọng, chu đáo. Nhiều sự kiện văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… được thành phố tổ chức ấn tượng, thu hút đông người dân và du khách tham gia. Công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân được các cấp, các ngành, xã, phường quan tâm, thực hiện tốt.

Xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP.Vũng Tàu nổi lên tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực các tuyến đường ven biển và hai bên các tuyến đường mới mở. Tại các dự án đang thi công như đường Thống Nhất mới, đường Lê Quang Định, đường Bình Giã, đường Cầu Cháy… tình hình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp lợi dụng việc thu hồi đất để cải tạo, sửa chữa công trình trái quy định, không có giấy phép xây dựng. Đặc biệt, xuất hiện những công trình siêu mỏng, có hình khối và kiến trúc bất thường, tạo phòng ở phía trên vỉa hè các tuyến đường đang thi công này.

Tại phiên họp, ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Quản lý Đô thị TP.Vũng Tàu thông tin: “Quan điểm chung của thành phố là quản lý, xử lý nghiêm vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị hai bên các tuyến đường đang thi công. Thành phố không cho phép tạo dựng thành nơi ở, xây dựng ban công, phòng ở lấn chiếm không gian vỉa hè, lòng đường. Mọi trường hợp vi phạm phải được lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả trên thực địa”.

7 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống TP.Vũng Tàu đạt 5.238 tỷ đồng, tăng 28,73% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và đề ra giải pháp để huy động nguồn lực giúp người dân thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ông Vũ Văn Hùng, Trưởng Phòng LĐTBXH TP.Vũng Tàu cho biết, thành phố có 999 hộ nghèo với 3.269 nhân khẩu. Từ nay đến cuối năm, thành phố phấn đấu giảm 670 hộ nghèo. Từ nhiều nguồn lực khác nhau, thành phố dự kiến dành 22 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo với các hoạt động như: Trao sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn làm ăn, tặng quà, xây nhà đại đoàn kết...

Phối hợp tổ chức 11 sự kiện văn hóa - thể thao Tại phiên họp, ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng Phòng VH-TT thành phố thông tin, từ tháng 8 đến hết năm 2023, thành phố phối hợp tổ chức chuỗi 11 sự kiện văn hóa - thể thao phục vụ nhân dân và thu hút khách. Trong đó, nổi bật là phối hợp tổ chức giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 24 năm 2023 vào ngày 26/8. Trong 2 ngày 2 và 3/9 diễn ra Lễ hội Beerfest Vũng Tàu 2023 với khoảng 120 ngàn người tham dự.

Bên cạnh đó, Phòng LĐTBXH sẽ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua “Toàn TP.Vũng Tàu chung tay vì người nghèo, không để ai bị lại phía sau” để huy động nguồn lực giúp người nghèo. Đồng thời, Phòng sẽ phối hợp để huy động nguồn lực tặng học bổng cho con em hộ nghèo và tặng quà cho hộ nghèo; giới thiệu việc làm… Với 330 hộ không có khả năng thoát nghèo, chủ yếu là hộ nghèo có người già, người neo đơn, người ốm đau, bệnh tật, thành phố tiếp tục hỗ trợ để giúp họ ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đề nghị các phòng, ban, xã, phường tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái lập và đảm bảo trật tự lòng đường vỉa hè, trật tự đô thị trên toàn thành phố. Đồng thời làm tốt hơn nữa việc phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội, thể thao trên địa bàn thành phố và đầu tư các sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút khách. Ông Hoàng Vũ Thảnh cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tập trung hỗ trợ 999 hộ nghèo. Trong đó, chú trọng việc xây nhà, trao sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Với các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm biển, lấn chiếm đất công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiên quyết xử lý dứt điểm, hoàn thành việc cưỡng chế trước ngày 30/9.

Bài, ảnh: THI PHONG