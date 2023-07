Dồn sức để sản xuất công nghiệp 'cán đích'

Để hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đặt ra năm 2023, các ngành chức năng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhất là hỗ trợ các dự án đưa vào vận hành trong năm nay.

Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất công nghiệp trong 6 tháng cuối năm. Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (TP. Vũng Tàu) trong giờ sản xuất.

Thêm nhiều sản phẩm mới

Tháng 5/2023, nhà máy Viglacera - Eurotile thuộc Tập đoàn Viglacera, KCN Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ đã đưa ra thị trường sản phẩm gạch ốp lát khổ lớn 3,2m x 1,6m và 1,6m x 0,8m được sản xuất theo công nghệ Sacmi Continua+. Đây là sản phẩm gạch ốp lát khổ lớn duy nhất và đầu tiên có mặt trên thị trường hiện nay. Công nghệ được áp dụng sản xuất gạch được dịch chuyển từ sử dụng máy ép sang công nghệ cán, giúp sản xuất nhanh hơn, chất lượng sản phẩm cao hơn. Việc Viglacera áp dụng công nghệ Sacmi Continua+ là một trong những tiêu chí mà DN thực hiện theo cam kết với tỉnh về phát triển bền vững, giảm thiểu chất thải và tác động đến môi trường trong sản xuất gạch ốp lát khổ lớn và đá nung kết.

Ông Nguyễn Duy Trúc, Giám đốc Nhà máy Viglacera - Eurotile cho biết: “Năm 2023, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu 15.750 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 1.210 tỷ đồng so với năm 2022. Với việc sản xuất ra dòng sản phẩm cao cấp này sẽ giúp tập đoàn hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Trước đó, đầu năm 2023, một số hạng mục của dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn do Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (TP. Vũng Tàu) làm chủ đầu tư đã vận hành thử nghiệm. Theo kế hoạch, sau khi tổ hợp được đưa vào hoạt động quý III/2023, sản xuất sản phẩm hóa dầu đa dạng như polyethene PE và polypropylene PP. Qua đó góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong những tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ông Noppon Summaprasit, Giám đốc giai đoạn chạy thử Phân xưởng hạ nguồn Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn cho biết, dự án đi vào vận hành thương mại, sản xuất các sản phẩm hóa dầu như nhựa thiết yếu với tổng công suất 1,4 triệu tấn/năm, sẽ giúp thay thế các sản phẩm polylefin nhập khẩu. Đây là nguồn nguyên, nhiên liệu quan trọng cho các ngành sản xuất nội địa, tạo sức lan tỏa lớn để các ngành hóa dầu, sản xuất ô tô, điện tử, thiết bị điện và bao bì… phát triển mạnh mẽ. Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam dự kiến đóng góp góp giá trị sản xuất công nghiệp tăng thêm trong các năm 2023-2025 ước khoảng 57.600 tỷ đồng. “Chúng tôi đang tập trung nguồn lực để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ. Hiện dự án đã gần hoàn thành, dự kiến vận hành thử nghiệm toàn bộ tổ hợp từ tháng 9/2023”, ông Noppon Summaprasit thông tin.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 15 dự án chính thức đi vào vận hành thương mại cho ra nhiều sản phẩm công nghiệp. Trong đó có một số sản phẩn mới như găng tay, trần thạch cao, hóa chất ngành giấy… của các DN như Công ty TNHH Seiko PMC Việt Nam, nhà máy sản xuất tấm thạch cao thuộc Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry, Công ty TNHH Arakawa Chemical Việt Nam, Công ty CP SS Glove… Đây được xem là “đòn bẩy” để lĩnh vực công nghiệp hoàn thành chỉ tiêu sản xuất trong năm 2023 và bước tiến cho các năm tiếp theo.

Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch đưa vào vận hành thử nghiệm toàn bộ tổ hợp từ tháng 9/2023.

Tiếp tục hỗ trợ DN sản xuất

Năm 2023 ngành công thương Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí dự kiến 378.655 tỷ đồng, tăng 9,24% so với năm 2022. Tuy nhiên, theo Sở Công thương, do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, ngành công nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lượng hàng tồn kho nhiều, nhu cầu thị trường nước ngoài thấp, dẫn đến tiêu thụ có dấu hiệu chững lại. Do đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2023, các ngành chức năng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN, thúc đẩy hoạt động sản xuất. Đặc biệt là khoảng 40 dự án dự kiến sẽ được đưa vào vận hành thương mại trong năm nay hứa hẹn sẽ đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 khoảng 33.500 tỷ đồng.

Mới đây ngày 17/7/2023, UBND tỉnh đã bàn hành văn bản số 9214/UBND-VP triển khai Thông báo số 122 ngày 31/5/2023 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công thương về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và xuất, nhập khẩu năm 2023. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án thuộc lĩnh vực ngành công nghiệp, nhất là những dự án lớn trên địa bàn và những dự án có vai trò tạo “cú huých” về tăng trưởng, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, giải quyết được việc làm cho người lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng cần triển khai các giải pháp thúc đẩy các dự án công nghiệp đang thực hiện. Đồng thời rà soát các dự án công nghiệp mới, chuẩn bị hoàn thành để đưa vào khai thác đúng tiến độ và hiệu quả. Các sở, ban ngành, hỗ trợ DN tiếp cận nhanh các nguồn vốn tín dụng cho vay tại các ngân hàng để có nhiều nguồn lực mở rộng đầu tư phát triển các dự án sản xuất; hỗ trợ DN đang gặp khó khăn về tài chính thông qua việc miễn, giảm, gia hạn các thuế, phí, tiền thuê đất... Ngoài ra, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công để tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC