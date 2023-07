Ngày 12/7, tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 14 - Kỳ họp giữa năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp được tiến hành trong bối cảnh các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được ổn định.

Một số chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả nổi bật như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,53%; dịch vụ lưu trú tăng 17,01%; dịch vụ lữ hành tăng 107,75%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,13%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 4%; sản xuất đồ uống tăng 61,49% so với cùng kỳ năm 2022… đã góp phần tăng trưởng GRDP (không gồm dầu khí) 6 tháng đầu năm 2023.

Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt; GD-ĐT có sự tiến bộ ở tất cả các cấp học; thể dục, thể thao có nhiều thành tích nổi bật; từng bước thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trên địa bàn; tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH CS Bearing Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ).

Ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, đây là Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (48 dự thảo nghị quyết), cũng là những chính sách quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tính chất quan trọng của Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, thẳng thắn về tình hình kinh tế - xã hội, chỉ rõ hạn chế, xác định rõ nguyên nhân để đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, 6 tháng đầu năm có 7/15 chỉ tiêu về kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2023.

Các dự án giao thông kết nối, công trình trọng điểm được khởi công đúng tiến độ như: dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển 994. Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 27,63% tổng kế hoạch vốn 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 đạt 22,97%). Trong 17 dự án bố trí khởi công xây dựng mới năm 2023, đến nay có 10 dự án đã khởi công xây dựng, 1 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và 6 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu thầu và khởi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do các yếu tố khó khăn chung của kinh tế thế giới và cả nước, thu hút đầu tư của DN 6 tháng đầu năm đạt thấp (tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 580 triệu USD, đạt 32,9% kế hoạch, giảm 31,28% so với cùng kỳ). Do vậy, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Sau 2 tháng hoạt động, Tổ công tác đã tiếp nhận và xử lý 33 kiến nghị của 19 DN.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 12 đến 14/7). Kỳ họp lần này sẽ thông qua 48 nghị quyết. Trong chương trình ngày 12/7, UBND tỉnh đã trình bày 33 tờ trình về lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh trình bày 1 tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh. Dự kiến ngày 13/7, Kỳ họp thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết kết quả giám sát “Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 HĐND tỉnh khóa VII đến đầu tháng 5/2023”; Nghị quyết kết quả giám sát “Phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; Nghị quyết kết quả giám sát “Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào 13/7.

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2023 là 8,1%, trong 6 tháng cuối năm 2023, tỉnh cần phải đạt mức tăng trưởng khoảng 13,64%. Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh đề cập đến một số giải pháp: Đẩy mạnh hoạt động Tổ công tác đặc biệt của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả DN, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chú trọng rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư.

Những nội dung vượt thẩm quyền UBND tỉnh cần được tổng hợp sớm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để sớm được xem xét, điều chỉnh bổ sung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương với DN, nhà đầu tư; Hiệp hội trong và ngoài nước định kỳ 2 lần/năm. Các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện Kế hoạch “Tổ chức đối thoại DN, nhà đầu tư định kỳ hàng quý tại nơi làm việc”; tổ chức làm việc với DN khi có yêu cầu đột xuất.

Bài, ảnh: AN NHIÊN - TUỆ LÂM