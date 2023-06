Phía Đông, dọc theo đường ven biển... Kỳ 1: Dải đất vàng được đánh thức

Đường ven biển hiện hữu vốn dĩ đã trở thành “xương sống” định hình không gian phát triển du lịch-đô thị ven biển của Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhưng con đường nhỏ, thơ mộng len lỏi giữ núi và biển sẽ nguy nga hơn trong tương lai với chiều rộng 42m, tối đa 8 làn xe, kết nối hệ thống cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải, khu công nghiệp của TX.Phú Mỹ với các địa phương ven biển, gồm: Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

Đường 994 đoạn qua đèo Nước Ngọt (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) với vẻ đẹp của mình cũng được xem là một "sản phẩm" du lịch của huyện Đất Đỏ.

Đất vượng vì đường nối mạch

20 năm trước, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu dài 78km (điểm đầu giao với đường 991B, TX.Phú Mỹ, điểm cuối giao QL 55, đoạn giáp với tỉnh Bình Thuận) đưa vào sử dụng đã mở ra triển vọng to lớn đối với kinh tế của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các vùng lân cận. Đường ven biển vừa chấm dứt thế độc đạo ra vào TP.Vũng Tàu vừa rút ngắn khoảng cách giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận gần 30km so với QL55 hiện hữu.

Từ khi mở đường ven biển vào năm 2005 đến nay, hàng loạt khu du lịch cao cấp đã mọc lên dọc hai bên đường và trên địa bàn các huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền và TP.Vũng Tàu. Có thể kể đến những địa chỉ du lịch quy mô lớn như: Long Hải, Hoa Anh Đào, Phước Hải, Lộc An và đặc biệt là tổ hợp du lịch Hồ Tràm, Hồ Cốc.

Con đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu hiện hữu góp phần giúp huyện Xuyên Mộc trở thành "điểm sáng" trong thu hút các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Huyện Xuyên Mộc là một trong những địa phương được thừa hưởng nhiều từ tuyến đường ven biển với sự bứt phá nhanh chóng từ kinh tế du lịch. Theo bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, toàn huyện đã có 83 dự án du lịch, trong đó, đã đi vào hoạt động 20 dự án và đang triển khai xây dựng 26 dự án. Riêng trong năm 2022, địa phương thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch hơn 3.300 tỷ đồng.

“Trong đó, toàn bộ các dự án du lịch của địa phương đều bám vào trục đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu. Có thể nói, tuyến đường này không chỉ là huyết mạch giao thông, mà là bộ khung định vị các dự án du lịch của địa phương”, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhận định.

Lan Rừng Resort (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) là một trong những dự án nghỉ dưỡng ven biển hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách.

Nằm ngay trên trục đường ĐT 994, thuộc địa phận xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) là một trong những dự án du lịch nghỉ dưỡng tạo nên thương hiệu của tỉnh. Từ khi hoạt động năm 2013, khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip nhanh chóng trở thành điểm sáng của ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua 10 năm, khu nghỉ dưỡng này đã trở thành điểm đến ấn tượng của những du khách cao cấp, nơi tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia, châu lục. Dọc theo đường ven biển, phía đối diện với The Grand Hồ Tràm Strip, Sân golf The Bluffs với vẻ đẹp hòa quyện với thiên nhiên cũng luôn được đánh giá là một trong những sân golf đẹp trên thế giới và châu Á.

Nhưng Xuyên Mộc bây giờ không chỉ có The Grand Hồ Tràm. Dọc tuyến đường ven biển qua địa phương này đã có rất nhiều khu nghỉ dưỡng, resort đẳng cấp “5 sao” với nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng như: Sanctuary, Carmelia beach, Vietsovpetro Hồ Tràm… và gần đây nhất là Tropicana-Novaword Hồ Tràm. “Nhờ có đường ven biển, giờ đây, Hồ Tràm của huyện Xuyên Mộc đã là đất vàng, không còn vắng vẻ, đìu hiu như hàng chục năm về trước", chị Ngọc Hương (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) nói.

Đường ven biển thực tế không chỉ kích hoạt kinh tế du lịch mà còn là tuyến huyết mạch có vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản của Bà Rịa-Vũng Tàu. Việc vận chuyển sản phẩm của các làng cá nổi tiếng như: Phước Tỉnh, Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Bến Lội… đang trở nên thuận lợi hơn kể từ ngày có đường ven biển.

Chưa thật sự “bùng nổ”, nhưng tại huyện Đất Đỏ, tuyến đường ven biển cũng là “thỏi nam châm” giúp địa phương thu hút nhiều dự án du lịch chất lượng cao. Các dự án này gần như đều “bám” vào trục đường ven biển hiện hữu với một bên là ngọn núi mang đậm giá trị lịch sử lẫn tự nhiên Minh Đạm, một bên là biển xanh, mây trắng đầy nên thơ. Mũi Kỳ Vân, đèo Nước Ngọt từ lâu cũng đã trở thành địa điểm “hot” với du khách.

Ông Hồng Như Vàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, những năm qua, các thành tựu kinh tế-xã hội của huyện Đất Đỏ có sự đóng góp lớn của ngành du lịch, trong đó, đường ven biển ĐT 994 vừa đóng vai trò hệ thống giao thông kết nối, mà cũng là một “sản phẩm” du lịch với những cung đường đẹp như mơ.

Đường ven biển trên thực tế góp phần tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý giữa các địa phương trong tỉnh, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Nói cách khác, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu đã đánh thức một dải đất vàng phía Đông.

Đường ven biển hiện hữu không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển. Trong ảnh: Đường 994 hiện nay, đoạn giao giữa TT.Phước Hải và xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ).

Nâng cấp để nâng tầm phát triển

Qua gần 20 năm, với tốc độ phát triển như hiện nay, đường ĐT 994 hiện hữu đã dần trở nên chật chội. Nhiều đoạn đường nhỏ hẹp, ít làn xe, đi qua khu dân cư không đáp ứng được nhu cầu của người dân, du khách, đặc biệt với định hướng phát triển đô thị-du lịch và dich vụ mạnh mẽ trong tương lai.

Do đó, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu giao thông dài hạn, phát huy mạnh mẽ hiệu quả kinh tế và tạo động lực thúc đẩy các dự án ven biển, trụ cột kinh tế du lịch của tỉnh, ngày 23/4/2021, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định điều chỉnh quy hoạch đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu từ đường cấp III đồng bằng thành đường cấp II với chiều dài 76,68km, quy hoạch 6-8 làn xe.

Khung cảnh đẹp hoang sơ hấp dẫn du khách ven biển Hồ Tràm, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Ngay sau đó, với việc ban hành các Nghị quyết 05, Nghị quyết 06, Nghị quyết 07, Nghị quyết 08, ngày 25/2 và Nghị quyết 73, HĐNĐ tỉnh đã phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư của 5 dự án thành phần thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu ĐT 994, gồm các đoạn: từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 và xây dựng mới đoạn từ QL51 đến cầu Cửa Lấp (TP. Vũng Tàu); xây dựng mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng khu du lịch Thùy Dương (điểm giao huyện Long Điền và Đất Đỏ); đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray (huyện Đất Đỏ) và các cầu trên tuyến; đoạn từ cầu Sông Ray đến Tropicana-The Novaword (huyện Xuyên Mộc); đoạn từ đoạn từ Tropicana-The Novaword đến Quốc lộ 55 (huyện Xuyên Mộc).

Các dự án này đều do Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 6.500 tỷ đồng.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: QUANG VINH-TRÚC GIANG-MẠNH THẮNG-NHẬT LINH