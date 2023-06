Huyện Đất Đỏ: Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 23,45%

Chiều 7/6, UBND huyện Đất Đỏ tổ chức họp thường kỳ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023.

5 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt được những kết quả quan trọng. Vụ Hè Thu đến nay đã thực hiện được 5.321ha (đạt 81,91% kế hoạch), thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 136,8 tỷ đồng (đạt 27,11% so dự toán, giảm 42,65% so cùng kỳ), doanh thu du lịch đạt 248,4 tỷ đồng (tăng 56,72%), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến ngày 15/5 hơn 206,5 tỷ đồng (đạt 23,45% kế hoạch). Văn hóa - xã hội được quan tâm, thực hiện tốt; các hoạt động quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trong tháng 6 và những tháng tiếp theo, huyện Đất Đỏ tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2023; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác quản lý tàu thuyền, tình hình khai thác, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn…

ĐÔNG HIẾU