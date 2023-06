Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,72%

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do giá điện sinh hoạt tăng 5,38%. Bình quân 5 tháng đầu năm giá tiêu dùng tăng 1,72% so với cùng kỳ năm năm trước.

Khách hàng chọn mua đồ tại cửa hàng tự chọn Phước Trung (TP.Bà Rịa).

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 7 nhóm hàng tăng giá, gồm: nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,06%; ăn uống ngoài gia đình tăng 1,06%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,62%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; bưu chính viễn thông tăng 0,04%; giáo dục tăng 0,03%. Có 4 nhóm hàng giá giảm, giao thông giảm 3,14%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,06%; may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,02%.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay cả trên thị trường tương đối ổn định, không xảy ra biến động khan hiếm thị trường làm tăng giá đột biến.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN