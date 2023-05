Vũng Tàu: Mưa to, gió giật mạnh, nhiều cây xanh gãy đổ

Chiều 25/5, trận mưa to kèm theo gió dông lốc, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường thuộc TP. Vũng Tàu bị gãy đổ. Một số cây sưa trên đường Nguyễn Thái Học, Bacu, Lê Hồng Phong… bị téc cành, gãy nhánh. Đặc biệt trên đường Nguyễn Thái Học, có cây gãy ngang cành chắn hết một làn xe. Tuy nhiên, đa phần là cây loại nhỏ, chiều cao từ 10-15m.

Công nhân UPC giải tỏa cây sao bị gãy, đổ trên đường Nguyễn Thái Học vào chiều tối 25/5

Ngay sau khi nhận được thông tin cây xanh gãy đổ, Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) đã cử công nhân nhanh chóng đến hiện trường xử lý, giải tỏa cây xanh, bảo đảm phương tiện lưu thông trên đường. Hiện chưa thống kê được số cây xanh gãy đổ sau trận mưa chiều 25/5. Tuy nhiên, UPC cho biết, trước mùa mưa, công ty thường xuyên phối hợp cùng các phòng, ban chức năng kiểm tra hệ thống cây xanh trên các tuyến đường để tiến hành cắt, tỉa bảo đảm an toàn. Thường xuyên kiểm tra, rà soát kịp thời tham mưu xử lý cây xanh khô mục có nguy cơ gãy, đổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân. Tuy nhiên, khi mưa to, gió lớn vẫn còn tình trạng cây xanh ngã đổ, gãy cành, téc nhánh.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn, trong gần 2 giờ (từ 14 giờ - 16 giờ ngày 25/5), mưa đầu mùa xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh và sấm sét xảy ra trên địa bàn TP. Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đang mạnh dần lên, trong một vài ngày tới, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Đài Khí tượng – Thủy văn cũng cảnh báo trong mưa dông đầu mùa thường xảy ra sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó, người dân cần đề phòng khi ra đường, không trú mưa dưới cây xanh tránh tình trạng cây xanh gãy đổ.

Tin, ảnh: QUANG VŨ